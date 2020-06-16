Помер батько Петра Порошенка

Копирайт изображения Unian Image caption Петро та Олексій Порошенки, 2005 рік

16 червня з життя пішов Олексій Порошенко, батько експрезидента України Петра Порошенка.

Інформацію про це підтвердила пресслужба партії "Європейська солідарність".

11 червня Олексію Порошенку виповнилося 84 роки.

Мати Петра Порошенка померла ще в 2004 році.

У радянські часи Олексій Іванович Порошенко працював у сільському господарстві, а в незалежній Україні керував родинним бізнесом Порошенків, коли син пішов у політику.

Батько експрезидента України за життя побував громадянином трьох країн - народився він поблизу Ізмаїлу в 1936 році, який тоді належав до Румунії. Потім був громадянином СРСР та України.

Як і син, Олексій Порошенко намагався піти у велику політику, проте далі Вінницької обласної ради не обирався.

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Спроба у 2012 році балотуватись до Верховної Ради також була невдалою - він знявся з перегонів через конфлікт з владною командою: на цьому ж окрузі на Вінничині балотувалася представниця впливової родини Калетників - Оксана.

Тоді у кулуарах казали, що Петру Порошенку порадили зняти з перегонів батька, щоб не було проблем для власного балотування в Раду. Хоча офіційне пояснення тоді було - через стан здоров'я.

У 2009 році Олексій Порошенко отримав від президента Віктора Ющенка звання Героя України за вклад у розвиток сільського господарства країни.

За своє життя Олексій Порошенко працював у Болграді Одеської області, де народився Петро Порошенко. Потім у Бендерах Молдовської УРСР, звідки переїхав після розпаду СРСР та початку війни.

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