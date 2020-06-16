Бої на кордоні Китаю та Індії. Щонайменше троє загиблих

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Троє індійських військових загинули під час зіткнення з китайськими військовослужбовцями на кордоні.

Внаслідок інциденту помер один індійський офіцер і два солдати. Індійська армія запевняє, що жертви є і з китайського боку.

Проте КНР цю інформацію не підтвердила - натомість китайське МЗС звинуватило сусідню країну в порушенні кордону і провокаціях, які й призвели до "серйозного фізичного протистояння".

Конфлікт між військовослужбовцями, як твердить влада Індії, стався в долині Галван, розташованій в регіоні Кашмір.

Джерела агентства AFP в індійській армії анонімно розповіли, що стрілянини між військовими обох країн не було: "Вогнепальна зброя не застосовувалась. Це були жорстокі рукопашні бійки".

Індійська преса повідомляє, що місцевих солдат "забили до смерті", та в армії цього офіційно не підтверджують. Але кажуть, що "жодного пострілу не пролунало".

Зіткнення сталося на тлі зростаючої напруги між двома ядерними державами в останні тижні.

Востаннє смертельні конфлікти між Індією та Китаєм в цьому районі відбувалися кілька десятиліть тому.

Країни мають неврегульований спільний кордон, і обидві претендують на одні й ті ж ділянки територій.

У 1962 році вони провели нетривалу війну на кордоні, яка закінчилася перемогою КНР.

Час від часу між країнами виникають сутички поблизу кордону, але останній постріл в цьому регіоні, як вважається, пролунав у 1975 році.

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