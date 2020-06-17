Чи вважав Черчилль білих вищою расою?
- 17 червня 2020
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На адресу Вінстона Черчилля дедалі гучніше лунають звинувачення в расизмі. Та історики готові посперечатися.
Свого часу Черчилль справді вважав білу расу вищою за інші. Та з плином часу та під впливом двох світових воєн політик змінив свою думку.
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