Чи вважав Черчилль білих вищою расою?

На адресу Вінстона Черчилля дедалі гучніше лунають звинувачення в расизмі. Та історики готові посперечатися.

Свого часу Черчилль справді вважав білу расу вищою за інші. Та з плином часу та під впливом двох світових воєн політик змінив свою думку.

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