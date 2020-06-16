Як живе Артек у Криму, в Буковелі та під Києвом

Кримський табір "Артек" святкує 95-річчя.

Після анексії Криму в Україні з'явилося ще два табори з такою ж назвою. Обидва вважають себе спадкоємцями артеківських цінностей і традицій.

"Моря, звичайно, не вистачає", - говорить Артур, який до анексії півострова 5 сезонів був вожатим у чорноморському таборі. Тепер він працює в Артеку в Буковелі, і запевняє - у Крим не їде принципово.

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