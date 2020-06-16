Копирайт изображения AFP

У французькому місті Діжон вже кілька днів тривають міжетнічні зіткнення за участі вихідців з Чечні. Влада почала розслідування і направила у місто додаткові сили поліції та армії.

Сутички почалися в суботу, коли кілька десятків людей напали на місцеву кальянну з арматурою і бейсбольними бітами. Приводом для конфлікту могло стати побиття чеченського юнака наркоторговцем з Північної Африки.

У понеділок увечері поліція розігнала натовп озброєних чоловіків, які вийшли захищати свій квартал після трьох поспіль нападів груп чеченців, повідомляє Le Monde.

МВС Франції пообіцяло "тверду відповідь" на "насильницькі порушення громадського порядку та залякування", і у понеділок до міста ввели загін зі 110 бійців мобільної жандармерії, яка є підрозділом французької армії.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения AFP

Раніше поліції довелося застосувати сльозогінний газ для припинення заворушень, однак ситуація в місті залишається напруженою досі.

На кадрах з місця подій помітні згорілі автомобілі і велика кількість поліцейських на вулицях міста.

Місцеві ЗМІ повідомили про 10 постраждалих під час сутичок у суботу.

AFP повідомляє з посиланням на джерела в поліції, що в понеділок увечері в центрі міста знову зібралося приблизно 150 людей.

Деякі з них підпалювали автомобілі, перевертали сміттєві баки, а також стріляли в повітря.

Як повідомляє Le Monde, поліції вдалося придушити безлади приблизно о 10 годині вечора. Заарештували чотирьох місцевих мешканців.

Копирайт изображения AFP

В інтерв'ю місцевій газеті Le Bien Public людина, яка представилася вихідцем з Чечні, заявила, що чеченці бажали помститися за напад місцевих наркоторговців на 16-річного підлітка.

"Нас було приблизно 100 людей з усієї Франції, а також з Бельгії та Німеччини. Ми не збиралися грабувати місто або розстрілювати людей", - сказав він.

Копирайт изображения AFP

Майк Сандерс, європейський редактор BBC

Люди в Діжоні були шоковані й налякані побаченим.

Натовп із приблизно двохсот молодих чоловіків-чеченців, деякі з них з бейсбольними битами в руках, шукали наркоторговців з Північної Африки, яких вони звинувачують у нападі на чеченського підлітка минулого тижня.

В результаті зіткнень у кальянній є постраждалі. Про вогнепальні поранення не повідомлялося.

Чеченська молодь розповіла журналістам, що у них немає проблем з жителями Діжона, ймовірно, маючи на увазі білих людей.

У всього, що відбувається, є ознаки расового протистояння в самий розпал кампанії Black Lives Matter.

Копирайт изображения AFP

Діжон - старовинне місто на сході Франції, столиця регіону Бургундія-Франш-Комте. Його населення - приблизно 155 тисяч людей.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!