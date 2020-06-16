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Недорогий і широкодоступний препарат під назвою дексаметазон може допомогти врятувати життя пацієнтів, які мають серйозні ускладнення через захворювання на коронавірус.

Британські експерти кажуть, що низькодозоване лікування препаратом є головним проривом у боротьбі зі смертельним вірусом.

Це знизило ризик смерті на третину серед пацієнтів, які дихають за допомогою апаратів штучної вентиляції легень. Серед тих, кого лікують за допомогою кисневої терапії, це зменшило смертність на п'яту частину.

Цей препарат став частиною найбільшого у світі тестування існуючих методів лікування та ліків з метою перевірити, чи можуть вони подолати коронавірус.

Як вважають дослідники, якби цей препарат використовували у Британії від початку пандемії коронавірусу, можна було б врятувати до 5000 життів. Оскільки він достатньо дешевий, він також може принести користь у бідних країнах, які мають велику кількість пацієнтів з Covid-19.

Рятівник життів

Приблизно 19 з 20 пацієнтів, які хворіють на коронавірус, одужують, не потрапляючи до лікарні. Серед тих, хто потрапляє до лікарні, більшість також одужує, але для деяких може знадобитися киснева або механічна вентиляція легень. Це пацієнти з високим ризиком, яким, схоже, допомагає дексаметазон.

Препарат вже застосовується для зменшення запалення, і, здається, він допомагає зменшити шкоду, яка може виникнути через гіперактивацію імунної системи організму, що намагається боротися з коронавірусом.

Надмірна імунна реакція організму називається цитокіновим штормом, і може бути смертельно небезпечною.

У ході випробування під керівництвом команди з Оксфордського університету близько 2000 пацієнтів лікарні отримували дексаметазон і їх порівнювали з більш ніж 4000 пацієнтів, які не отримували препарат.

Для пацієнтів на вентиляторах це зменшило ризик смерті з 40% до 28%. Для пацієнтів, які потребують кисневої терапії, він знижує ризик смерті з 25% до 20%.

Головний дослідник, професор Пітер Хорбі сказав: "Це єдиний на сьогодні препарат, який показав, що зменшує смертність і зменшує її суттєво. Це великий прорив".

Один з учасників дослідження професор Мартін Лендрей каже, що препарат дозволяє врятувати життя одного з восьми пацієнтів, які потрапляють на штучну вентиляцію легень.

Серед пацієнтів на кисневій терапії, він рятує одне життя з 20-25.

"Існує чітка, зрозуміла користь. Лікування дексаметазоном триває до 10 днів, і це коштує приблизно 5 фунтів (169 грн. - Ред.) на одного пацієнта. Тож врятувати життя переважно коштує 35 фунтів (приблизно 1200 грн. - Ред.). Це препарат, який доступний у всьому світі", - каже науковець.

Професор Лендрей сказав, що, коли це доречно, пацієнтам лікарні зараз потрібно видавати його без зволікань, але люди не мають купувати його, щоб зберігати вдома.

Дексаметазон не допомагає людям з легшими симптомами коронавірусу - людям, яким не потрібна допомога з вентиляцією легень.

Випробування різноманітних ліків триває з березня і включало препарат проти малярії - гідроксихлорохін. Від його використання відмовилися на тлі занепокоєння, що він збільшить летальні випадки та проблеми з серцем.

Ще один препарат під назвою ремдесивір - противірусне лікування, яке, схоже, скорочує час одужання для людей, які страждають коронавірусом, уже доступний в британських лікарнях.

"Старі, дешеві ліки"

Фергус Волш

Кореспондент з питань охорони здоров'я

Перший препарат з доведеною ефективністю в боротьбі з Covid-19 - це не якийсь новий і дорогий препарат. Це старий, дешевий глюкокортикостероїд.

І тут є чому порадіти, бо це означає, що пацієнти з усього світу прямо зараз можуть скористатися перевагами цього препарату. Саме тому головні результати клінічних випробувань оприлюднили негайно.

Дексаметазон використовується з початку 1960-х років для лікування різних станів, в тому числі при ревматоїдному артриті та астмі. Приблизно половина пацієнтів з Covid-19, що потребують вентиляції легень, не виживає. Тому зниження ризику летального результату на 33% має величезне значення.

У реанімації препарат призначають внутрішньовенно, менш тяжкі пацієнти приймають його в таблетках. Ще один препарат, ефективність якого була доведена при лікуванні пацієнтів з Covid-19, - ремдесівір, противірусний препарат, який раніше використовувався для лікування лихоманки Ебола.

Ремдесівір продемонстрував ефективність, скоротивши терміни прояви симптомів захворювання з 15 днів до 11. Однак ніяких даних, які доводять ефективність цього препарату для зниження смертності, немає.

На відміну від дексаметазону, ремдесівір - новий препарат, з обмеженим колом постачальників, а ціна на нього ще не оголошена.

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