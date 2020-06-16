Зеленський працює з офісу і не передаватиме повноважень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наразі президент почувається абсолютно здоровим, повідомила речниця президента

Через коронавірус у дружини Володимир Зеленський не передаватиме повноважень - наразі він абсолютно здоровий. Про це повідомила BBC News Україна речниця президента Юлія Мендель.

"Не передбачено жодного механізму, за яким би президент, будучи повністю здоровим, мав би передати повноваження. А деякі функції президента можна виконувати лише з Офісу президента. Перемовини з лідерами інших держав та питання, що потребують спецзв'язку", - сказала пані Мендель.

За її словами, президент щодня проходить тести на коронавірус. Всі вони поки що негативні. Так само проходять тести працівники Офісу. Якщо буде потреба, Володимир Зеленський працюватиме вдома, але наразі такої потреби немає.

"Президент почувається абсолютно здоровим. Переживає за свою дружину", - додала речниця.

Раніше у вівторок Олену Зеленську госпіталізували з коронавірусом.

Речниця президента також розповіла, що буде, якщо у Зеленського виявлять захворювання.

"Розглядаються різні варіанти допомоги, якщо президент України раптом, не дай боже, матиме позитивний результат. Будемо діяти за тими механізмами, які прописані протоколом, будемо повідомляти населення", - уточнила пані Мендель.

За її словами, так само суспільство дізнається, якщо і хтось з працівників Офісу президента захворіє на коронавірус.

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