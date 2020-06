Мемуари племінниці Трампа: "Як моя родина створила найнебезпечнішу людину у світі"

Копирайт изображения TRUMP CAMPAIGN Image caption Друге покоління Трампів (справа наліво): Меріенн, Дональд, Фред-молодший, Елізабет та Роберт (дата фотографії невідома)

Племінниця президента США Дональда Трампа Мері написала мемуари, які, як стверджується, викривають його, і готує їх до публікації. Хто вона така і чому про неї стало відомо саме зараз?

Як оголосило у понеділок видавництво Simon&Schuster, публікація книги Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man ( "Занадто багато і завжди мало: Як моя родина створила найнебезпечнішу в світі людину") запланована на 28 липня.

Таким чином, вона потрапить до книжкових крамниць за кілька тижнів до національного з'їзду Республіканської партії, де кандидатуру Дональда Трампа мають висунути для переобрання на президентську посаду.

Про що книга?

Мері Трамп - донька старшого брата президента, Фреда Трампа-молодшого, який помер у 1981 році у віці 42 роки.

Авторка підсумувала свої спостереження щодо Дональда Трампа, оскільки, за її словами, була "безпосереднім свідком безлічі святкових застіль і сімейних заходів".

Наскільки глибоко і детально ця біографічна книга розкриває таємниці родини Трампів, поки невідомо.

Однак видавництво обіцяє, що це буде відверта сповідь, яка розкриває подробиці "жахливих сімейних травм, деструктивних відносин і трагічної комбінації відсутності піклування та жорстокості щодо дітей".

Зокрема, там будуть і "дуже особисті викривальні думки" сестри президента, Меріенн Трамп Баррі.

У книзі також розповідається про те, як Мері Трамп надала газеті New York Times конфіденційні документи, які стосуються фінансів Дональда Трампа. Потім їх опублікували в рамках проведеного газетою розслідування.

У цьому матеріалі повідомлялося, що президент брав участь в шахрайських схемах ухиляння від податків і отримав понад 400 млн доларів від бізнес-імперії свого батька. Це розслідування отримало в 2018 році Пулітцерівську премію з журналістики.

У короткій анотації нової книги на сайті Amazon йдеться, що авторка розповідає про те, як її дядько став "людиною, яка зараз становить загрозу для добробуту всього світу, економічної безпеки і всієї соціальної структури суспільства".

У книзі також описується, як Дональд Трамп почав глузувати зі свого батька, коли той страждав від хвороби Альцгеймера.

Батько Мері Трамп, Фред Трамп-молодший, все своє доросле життя страждав від алкоголізму і помер від серцевого нападу, викликаного надмірним вживанням спиртних напоїв.

Президент Трамп згадував про згубні звички свого старшого брата, коли почав просувати ініціативу щодо приборкання зростання наркозалежності в Америці.

В інтерв'ю 2019 року газеті Washington Post Дональд Трамп сказав, що шкодує про те, що закликав свого старшого брата долучитися до сімейного бізнесу з нерухомості, в той час як Фред-молодший мав мрію стати пілотом.

Копирайт изображения INSTAGRAM/DONALD TRUMP Image caption Дональд Трамп в дитинстві (крайній ліворуч) з Фредом, Елізабет, Меріенн і Робертом

Як виникла ворожнеча?

Поки її дядько не став президентом, 55-річна Мері Трамп здебільшого уникала публічної уваги, хоча і робила часом критичні зауваження на його адресу.

Ворожнеча між ними почалася щонайменше 20 років тому, коли у 2000 році вона разом зі своїм братом Фредом Трампом-третім подала позов проти братів і сестри свого батька через спадщину, яка залишилася після смерті їхнього діда, Фреда Трампа-старшого.

Як повідомляє New York Daily News, у позові вони стверджували, що заповіт діда від 1991 року створили "за допомогою обману" з боку Дональда Трампа і його братів і сестер, оскільки дід страждав від деменції.

Тоді ж Мері Трамп заявила нью-йоркському таблоїду, що її тітка та дядько мають соромитися своїх дій.

"З огляду на те, що мова йде про нашу сім'ю, було б украй наївно вважати, що гроші тут ні до чого", - сказала вона в тому інтерв'ю.

Мері Трамп і її брат подали ще один позов після того, як їхні медичні страховки, надані сімейною компанією Трампів, визнали недійсними.

За повідомленнями преси, позов задовольнили, але на яких умовах, невідомо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дональд з батьком Фредом Трампом, 1988 рік

Хто така Мері Трамп?

За інформацією з відкритих джерел, Мері Лія Трамп народилася в травні 1965 року і живе у Нью-Йорку на Лонг-Айленді.

За даними журналу Forbes, вона отримала диплом бакалавра з англійської літератури в Массачусетському Університеті Тафтса, а також диплом магістра з цієї ж дисципліни в Колумбійському університеті в Нью-Йорку.

Вона також захистила кандидатську дисертацію з клінічної психології в Університеті Адельфа.

У її профілі на порталі LinkedIn, який зараз видалено, йшлося, що вона є дипломованим інструктором з персонального зростання.

У 2012 році вона зареєструвала в Нью-Йорку фірму лайф-коучінгу - Trump Coaching Group. На сайті компанії йшлося: "Вам погано, ви в депресії? Хочете знайти своє справжнє покликання? Якщо так, то наші лайф-коучі допоможуть вам вибратися з цієї прірви".

Якщо прочитати її повідомлення у Twitter, вона й сама перебувала в такому настрої в день обрання її дядька президентом США в 2016 році.

"Це один з найгірших днів в моєму житті", - повідомляла вона в одному з дописів, а в іншому називала Гіларі Клінтон, яка програла вибори, "надзвичайною людиною".

Окрім того, в описі аоблікового допису на ім'я Мері Трамп у Twitter присутній хештег Black Lives Matter на підтримку руху "Життя чорношкірих важливе", а також райдужний прапор.

