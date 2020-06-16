Де працює Зеленський і чому не самоізолюється – випуск новин
- 16 червня 2020
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У випуску 16 червня:
- Дружина Зеленського в лікарні через коронавірус, президент щодня робить тести, повідомляють в Офісі президента. Що буде, якщо Зеленський захворіє?
- Які тести на коронавірус роблять в Україні і скільки насправді хворих на Ковід-19.
- Бої на кордоні двох ядерних держав: Китаю та Індії. Які причини конфлікту.
- Артек без моря. Як традиції табору живуть після анексії Криму.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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