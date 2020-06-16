Де працює Зеленський і чому не самоізолюється – випуск новин

  • 16 червня 2020

У випуску 16 червня:

  • Дружина Зеленського в лікарні через коронавірус, президент щодня робить тести, повідомляють в Офісі президента. Що буде, якщо Зеленський захворіє?
  • Які тести на коронавірус роблять в Україні і скільки насправді хворих на Ковід-19.
  • Бої на кордоні двох ядерних держав: Китаю та Індії. Які причини конфлікту.
  • Артек без моря. Як традиції табору живуть після анексії Криму.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

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