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Міністерство культури виключило зі списку осіб, які несуть загрозу національній безпеці України, російську телеведучу та актрису Катерину Варнаву. Свого часу вона відвідувала анексований Крим.

Наказ, про який йде мова, датований ще 18 березня, проте ЗМІ дізналися про нього лише зараз і майже випадково: "Новий канал" оскаржував заборону для росіянки в суді, але з'ясувалося, що цього можна було не робити - на той момент Варнаву й без того вилучили із "чорного списку".

Про це представники телеканалу розповіли виданню "Медіаняня".

Наказ оприлюднили на сайті Мінкульту - в ньому йдеться про виключення Варнави з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

Катерина Варнава — російська телеведуча, кіноактриса, учасниця шоу "Comedy Woman". З 2014 по 2017 рік вона разом із Сергієм Притулою також вела шоу "Хто зверху?" на українському "Новому каналі".

Про те, що їй заборонили в'їзд в Україну, стало відомо у 2017 році - в СБУ розповідали, що заборона діятиме наступні п'ять років. Згодом її також внесли у перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України.

Причин цього рішення не називали, але за інформацією ЗМІ, підставою для заборони стала участь Варнави у концерті в Криму, який проходив у 2016 році.

У 2019 році також стало відомо, що Держкіно заборонило для показу в Україні кілька фільмів, одним з яких була стрічка "Вісім перших побачень" (2012) - якраз тому, що там знялася Катерина Варнава.

Одну з головних ролей у цьому фільмі також виконував Володимир Зеленський.

Реакція соцмереж

Соцмережі бурхливо відреагували на скасування заборони цій актрисі.

Журналіст Вахтанг Кіпіані назвав керівництво Мінкульту "посібниками Росії".

Обурення не приховує і глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Що каже Варнава?

Скасування заборони на в'їзд до України Катерина Варнава поки не коментувала.

В нещодавньому інтерв'ю Ксенії Собчак вона розповіла, що дуже шкодує, що не може потрапити до України.

За її словами, концерт, на якому вона виступала, відбувся ще до того, як відвідини Криму могли стати підставою для заборони на в'їзд до України. Після цього вона нібито жодного разу не була на півострові, і робила це свідомо: "Бо я хочу, щоб ця ситуація закінчилася".

"Я безмежно завжди любила Україну, обожнювала Київ, хотіла навіть там купити квартиру. У Львові живуть родичі, любила Одесу. І в один момент я дізналася, що є загрозою для національної безпеки України - я через різних людей намагалася зрозуміти чому раптом, спокійно сидячи в Москві, я опинилася у списку? Я уяви не маю, мені так ніхто й не пояснив".

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