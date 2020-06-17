В Україні знову рекорд смертей і нових хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні виявили 758 нових випадків хворих на Covid-19 - це найбільша кількість з початку пандемії.
Окрім того, за добу померла 31 людина - це також рекордний показник, свідчать дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
Загалом COVID-19 в Україні виявили вже у 33 234 людей. 14 528 із низ одужали, 943 - померли.
- Скільки життів врятував карантин?
- Якщо кількість хворих зростатиме, можна повернути суворий карантин - інфекціоніст
Найгірша ситуація - у Чернівецькій області (4 082), Києві (4 026) та на Львівщині (3 227).
Загалом в Україні проведено вже 517 995 тестувань методом ПЛР, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я.
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