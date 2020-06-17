Карантин подовжать до кінця липня

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Так званий адаптивний карантин подовжать до 31 липня. Про це під час засідання уряду розповів Денис Шмигаль.

Таке рішення ухвалюють через збільшення кількості хворих.

За словами пана Шмигаля, за останній тиждень виявили 4 853 нових випадків. Це є рекордом за весь час пандемії.

Тому не виключено, що в окремих регіонах обмежувальні заходи навіть посилять.

"Розглянемо запропонований міністерством здоров'я оновлений підхід до адаптивного карантину, який передбачає можливість посилення карантину в окремих регіонах, якщо цього вимагатиме ситуація".

Прем'єр нагадав, що послаблення карантину - не привід розслаблятися й нехтувати правилами безпеки.

Шмигаль також закликав міських голів випустити на маршрути максимальну кількість громадського транспорту (за необхідності - розробити нові), щоб пасажири не стояли в чергах і не їхали в переповненому транспорті.

Згідно з попередньою постановою уряду, адаптивний карантин мав тривати в Україні до 22 червня.

Передбачено, що послаблювати карантин в тих чи інших регіонах можна лише за певних умов:

середня кількість випадків коронавірусу за останні 7 днів має становити менше ніж 12 осіб на 100 тисяч осіб

завантаженість ліжок у закладах охорони здоровʼя для госпіталізації хворих на коронавірус має бути меншою за 50%

кількість ПЛР-тестів та тестів імуноферментного аналізу має бути більше ніж 12 на 100 тисяч населення протягом 7 днів

Станом на ранок 17 червня в Україні коронавірус виявили у 33 234 людей. 14 528 із них одужали, 943 - померли.

Лише за останню добу додалося 758 нових хворих - це найбільше з початку пандемії.

За добу померла 31 людина - це також рекордний показник, свідчать дані Центру громадського здоров'я.

Найгірша ситуація - у Чернівецькій області (4 082), Києві (4 026) та на Львівщині (3 227).

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