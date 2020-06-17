Як тепер їздити у лондонських автобусах. Погляд з Британії

Громадський транспорт у Британії ані на мить не припиняв роботу під час "локдауну".

Метро не закривали. Відомі червоні автобуси у Лондоні продовжували їздити.

Проте кількість зупинок транспорту скоротили. А ті ж автобуси на час карантину стали безкоштовними, щоб пасажири не контактували із водіями.

Зараз карантин у Британії поволі послаблюють. Але правила проїзду стають жорсткішими.

Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів - каналу СТБ.

Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Ольгою Кучер.

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