Як тепер їздити у лондонських автобусах. Погляд з Британії
Громадський транспорт у Британії ані на мить не припиняв роботу під час "локдауну".
Метро не закривали. Відомі червоні автобуси у Лондоні продовжували їздити.
Проте кількість зупинок транспорту скоротили. А ті ж автобуси на час карантину стали безкоштовними, щоб пасажири не контактували із водіями.
Зараз карантин у Британії поволі послаблюють. Але правила проїзду стають жорсткішими.
Про це кореспондентка ВВС News Україна Анастасія Грібанова розповіла в ефірі наших телевізійних партнерів - каналу СТБ.
Це - фрагмент включення у програмі СТБ "Вікна-Новини" із Ольгою Кучер.
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