Жорстока бійка у метро Києва: активісти Шарія проти "азовців"
У метро столиці сталася бійка між прихильниками партії Анатолія Шарія та їхніми опонентами.
Поліція затримала двох учасників сутички.
А у партії "Національний корпус" говорять про 12 затриманих своїх активістів, яких пізніше відпустили.
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Відео цієї бійки вирішив поширити і сам Анатолій Шарій на Facebook і Telegram.
На ньому видно, як група людей з символікою "Партії Шарія" на станції метро "Театральна" б'ється з двома чоловіками.
Джерела BBC News Україна повідомили, що з прихильниками Анатолія Шарія билися представники "азовського руху", серед яких був ветеран АТО.
При цьому поліції у момент сутички на відео не видно.
"Напали на тих, хто розходився"
"Вирішили напасти на людей, що розходилися. Не дуже вдало. Як щурів загнали", - написав Шарій.
Він вважає, що його опоненти "розкудкудакались в коментарях".
"Варто було як завжди, дати їм напасти на жінок, побити пацанів зі спини і піти героями", - додав він.
Пізніше у соцмережах почали з'являтися інші відео, на яких видно, що б'ють вже людей з символікою "Партії Шарія" і топчуть їхній прапор.
Що каже поліція
Столична поліція повідомила про затримання "двох правопорушників у метро".
"Інцидент стався о 13:40 на платформі станції метро "Театральна". Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення", - йдеться у повідомленні.
"Двох активних учасників конфлікту доставили до управління поліції у метрополітені для встановлення їх анкетних даних та надання пояснень", - додають у поліції.
Про кого саме йде мова - правоохоронці не уточнюють.
Водночас у партії "Національний корпус" повідомляють, що у середу було затримано 12 їхніх активістів через конфлікти з прихильниками Шарія.
Згодом їх всіх відпустили.
У середу біля Офісу президента відбувся мітинг прихильників Анатолія Шарія "проти нападів на журналістів".
Протестували, зокрема, проти нападів на представників ЗМІ біля суду у справі одеського активіста Сергія Стерненка.
На акції зібралося близько трьох сотень людей.
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