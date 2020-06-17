Жорстока бійка у метро Києва: активісти Шарія проти "азовців"

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Бійка сталася на метро "Театральна"

У метро столиці сталася бійка між прихильниками партії Анатолія Шарія та їхніми опонентами.

Поліція затримала двох учасників сутички.

А у партії "Національний корпус" говорять про 12 затриманих своїх активістів, яких пізніше відпустили.

Відео цієї бійки вирішив поширити і сам Анатолій Шарій на Facebook і Telegram.

На ньому видно, як група людей з символікою "Партії Шарія" на станції метро "Театральна" б'ється з двома чоловіками.

Джерела BBC News Україна повідомили, що з прихильниками Анатолія Шарія билися представники "азовського руху", серед яких був ветеран АТО.

При цьому поліції у момент сутички на відео не видно.

"Напали на тих, хто розходився"

Копирайт изображения Поліція Києва Image caption Поліція каже, що конфлікт був між групою людей і "двома агресино налаштованими чоловіками"

"Вирішили напасти на людей, що розходилися. Не дуже вдало. Як щурів загнали", - написав Шарій.

Він вважає, що його опоненти "розкудкудакались в коментарях".

"Варто було як завжди, дати їм напасти на жінок, побити пацанів зі спини і піти героями", - додав він.

Копирайт изображения Telegram Image caption Пізніше з'яилися кадри іншої бійки

Пізніше у соцмережах почали з'являтися інші відео, на яких видно, що б'ють вже людей з символікою "Партії Шарія" і топчуть їхній прапор.

Копирайт изображения Telegram Image caption У "Партії Шарія" кажуть про "напади на їхніх активістів"

Що каже поліція

Столична поліція повідомила про затримання "двох правопорушників у метро".

"Інцидент стався о 13:40 на платформі станції метро "Театральна". Між двома агресивно налаштованими чоловіками та групою осіб виникла словесна перепалка, яка перейшла в сутичку із застосуванням газових балончиків. Правоохоронці втрутилися та припинили правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Копирайт изображения "Націолнальний корпус" Image caption Акцію прихильників Шарія під Офісом президента супроводжували конфлікти з опонентами

"Двох активних учасників конфлікту доставили до управління поліції у метрополітені для встановлення їх анкетних даних та надання пояснень", - додають у поліції.

Про кого саме йде мова - правоохоронці не уточнюють.

Водночас у партії "Національний корпус" повідомляють, що у середу було затримано 12 їхніх активістів через конфлікти з прихильниками Шарія.

Згодом їх всіх відпустили.

Image caption У середу в Києві пройшов мітинг прихильників Шарія

У середу біля Офісу президента відбувся мітинг прихильників Анатолія Шарія "проти нападів на журналістів".

Протестували, зокрема, проти нападів на представників ЗМІ біля суду у справі одеського активіста Сергія Стерненка.

На акції зібралося близько трьох сотень людей.

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