Лист ван Гога і Гогена про походи в бордель продали за 210 тис. євро

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лист продали на аукціоні в Парижі

Лист, у якому художники Вінсент ван Гог та Поль Гоген в деталях описують їхні походи в дім розпусти, продали на аукціоні за 210 600 євро.

"Артефакт" придбала Van Gogh Foundation на Аукціоні Дрюо в Парижі.

Художники написали цей лист в кінці 1888 року й адресували його своєму другу Емілю Бернару, французькому художнику.

Там вони пишуть про своє життя та роботу в місті Арль у Франції.

Ван Гог і Гоген були переконані, що як постімпресіоністи здійснюють "великий мистецький Ренесанс".

Художники відточували своє мистецьке бачення в Арлі, але після кількох місяців їхня дружба бурхливо скінчилася й Гоген поїхав.

Лист, який продали на аукціоні, датовано 1-2 листопада 1888 року, тобто за кілька тижнів до нервового зриву ван Гога та відомого епізоду з відрізанням вуха.

За два роки після цього художник помре.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Так ван Гог зобразив "жовтий будинок", в якому вони жили в Арлі

В амстердамському музеї ван Гога, де будуть демонструвати лист, стверджують, що це єдина відома переписка митця з іншим художником.

Як кажуть в музеї, "це найбільш значущий документ, написаний ван Гогом, який все ще залишався у приватних колекціях".

У листі ван Гог та Гоген висловлюють впевненість у тому, що їхні картини змінять мистецтво.

Про що лист?

Копирайт изображения AFP Image caption Через кілька тижнів після цього листа у ван Гога стався зрив й він відрізав собі вухо

У листі художники описують своє життя в Арлі, де вони разом працювали на орендованій квартирі.

"А тепер про щось цікаве для тебе - ми пройшлися по борделях й схоже, ми будемо туди скоро ходити на роботу", - пише Вінсент ван Гог.

Він додає, що у той період Гоген малював те саме нічне кафе, яке зображував і ван Гог, "але з фігурами, які ми бачили в борделях".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ван Гог і Гоген адрпесували лист своєму другу Емілю Бернару

"Це буд справді гарно", - прогнозує художник.

Попри те, що лист адресовано їхньому другу, ван Гог і Гоген ведуть у ньому своєрідну переписку, в якій діляться враженнями від спільної роботи.

Ван Гог називає Гогена "недоторканою істотою з інстинктами дикого звіра".

"З Гогеном, кров і секс переважають над амбіціями", - додає ван Гог.

З жовтня 2020 року цей лист та ще 40 документів будуть виставлятися у Музеї ван Гога в Амстердамі.

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