Як українська крилата ракета "Нептун" знищує цілі

Копирайт изображения ВМС ЗСУ

Українська армія випробувала крилату протикорабельну ракету "Нептун" - вона знищила ціль з першого разу.

Стрільби пройшли на випробувальному полігоні "Алібей" на Одещині.

"Перший пуск успішний. Ціль знищено," - йдеться у повідомленні Військово-морських сил України.

"Стрільби здійснюються з пускових установок комплексу ракетами з бойовою частиною з безпосереднім ураженням цілі", - додають там.

А колишній секретар РНБО Олександр Турчинов, який підтримував проєкт від початку його створення, опублікував фото моменту влучання ракети у ціль на морі.

"Це величезна перемога наших науковців і виробничників на чолі із генеральним конструктором КБ "Луч" Олегом Коростельовим. Український ВПК готовий до серійного виробництва мобільних комплексів крилатих ракет, які зможуть надійно захистити Україну від російської агресії з моря", - відзначив Олександр Турчинов.

Водночас він поскаржився на нестачу коштів на випробування "Нептуна" у 2020 році: "Чинне державне оборонне замовлення на 2020 рік не передбачає необхідних ресурсів. Обіцяні зміни ще досі не внесені, що може призвести до зупинки реалізації проекту "Нептун".

У Міноборони раніше наполягали на тому, що процес випробувань ракети "Нептун" буде відбуватися без проблем.

Ракетний комплекс "Нептун"

Ракетний комплекс 360МЦ "Нептун" - комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою.

Він призначений для знищення бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантних кораблів і транспортинків - як окремих, так і корабельних груп.

"У будь-який час доби й року, за активної вогневої та радіоелектронної протидії противника", - додають у ВМС ЗСУ.

Після всіх випробувань "Нептун" планують взяти на озброєння в українській армії.

Ракетний комплекс вперше для широкої публіки презентували на виставці "Зброя та Безпека-2019".

Image caption У командній машині "Нептуна"

Нептун оснащений ракетами Р-360, максимальна дальність яких - 280 км над морем.

Комплекс складається з кількох машин: рухомого командного пункту, пускової установки, транспортно-заряджаючої машини та транспортника.

А "розум" комплексу - командний пункт - оснащений американською технікою, наприклад, раціями Harris, та українською електронікою, виробленою на смілянському "Оризон-Навігація".

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