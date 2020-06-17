Карантин в Україні продовжили - що планує уряд? Випуск новин 17.06.2020

У випуску:

В Україні - новий пік випадків коронавірусу, адаптивний карантин продовжили;

У Китаї новий спалах Covid-19 у столиці. Репортаж нашого кореспондента в Пекіні про те, як влада КНР намагається зупинити другу хвилю епідемії;

Прорив у лікуванні тяжкохворих: У Британії до переліку препаратів, які рятують життя коронавірусних пацієнтів на штучній вентиляції легень, внесли дешевий стероїд, який пройшов клінічне випробування під час епідемії;

Що про дії міністра Авакова думає одна з когорти натхненників реформування української поліції Хатія Деканоїдзе;

Собаки як майно: як в Україні намагаються продавати з аукціону конфіскованих собак.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!