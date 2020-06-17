Карантин в Україні продовжили - що планує уряд? Випуск новин 17.06.2020
У випуску:
- В Україні - новий пік випадків коронавірусу, адаптивний карантин продовжили;
- У Китаї новий спалах Covid-19 у столиці. Репортаж нашого кореспондента в Пекіні про те, як влада КНР намагається зупинити другу хвилю епідемії;
- Прорив у лікуванні тяжкохворих: У Британії до переліку препаратів, які рятують життя коронавірусних пацієнтів на штучній вентиляції легень, внесли дешевий стероїд, який пройшов клінічне випробування під час епідемії;
- Що про дії міністра Авакова думає одна з когорти натхненників реформування української поліції Хатія Деканоїдзе;
- Собаки як майно: як в Україні намагаються продавати з аукціону конфіскованих собак.
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