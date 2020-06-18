Як дексаметазон рятує життя хворих на Covid-19. Погляд з Британії
ВООЗ привітала прорив у пошуку ліків для тяжких хворих на Covid-19, досягнутий у Британії.
Напередодні там оприлюднили висновки дослідників Оксфордського університету, що дешевий і доступний стероїд - дексаметазон - зменшує ризик смерті для пацієнтів на штучній вентиляції легень.
Це було темою включення кореспондентки ВВС News Україна Ірени Таранюк у програмі "Факти" з Оксаною Гутцайт на телеканалі ICTV.
Скільки життів можна було би врятувати, якби про властивості цього препарату знали на початку епідемії?
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