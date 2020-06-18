Кількість нових хворих на коронавірус в Україні вперше перевищила 800

Копирайт изображения УНІАН

В Україні новий рекорд захворюваності на коронавірус - за минулу добу виявили 829 нових хворих. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення коронавірусу РНБО.

23 людини померли, 504 хворих одужали.

Вчора повідомлялося про 758 нових хворих.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Львівській, Закарпатській та Рівненській областях.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 34 063 людини, з них 966 померли, а 15 477 вже одужали.

Найбільше людей за весь час захворіли на Буковині (4 135), у Києві (4 084) та у Львівській області (3 398).

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!