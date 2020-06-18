Мемуари Болтона: Трамп питав, чи належить Фінляндія Росії й вірив у змову з боку України

Копирайт изображения Reuters Image caption Міністерство юстиції США відреагувало на книгу Джона Болтона відчайдушними спробами не допустити її продажу в книжкових крамницях

Ще не опублікована книга ексрадника президента США з національної безпеки Джона Болтона серйозно засмутила Білий дім.

Автору можуть висунути кримінальні звинувачення, адміністрація також вимагає не допустити, аби у крамниці потрапив уже надрукований тиражу книги, повідомляє кореспондент BBC у Вашингтоні Кирило Бєлянінов.

Відразу кілька американських ЗМІ повідомили в середу, що федеральний суд у Вашингтоні може висунути ексраднику президента США звинувачення в розкритті державної таємниці. До суду звернулося і Міністерство юстиції, зажадавши від видавництва Simon&Schuster і від самого Болтона зупинити публікацію мемуарів.

Напередодні, у вівторок, міністерство повідомило про офіційний судовий позов. У відомстві наголошують, що видання книги Болтона "Кімната, де все сталося: мемуари з Білого дому" треба відкласти, а рукопис треба додатково перевірити через підозри, що текст містить інформацію, яка становить державну таємницю.

У позові йдеться про те, що Болтон у своїй книзі, "переповненій таємною інформацією", грубо порушив підписане ним зобов'язання про нерозголошення державної таємниці. За твердженням Міністерства юстиції, рукопис можна опублікувати тільки після того, як його зміст ще раз вивчать в Раді національної безпеки США.

Болтон погоджував текст своєї книги з Радою національної безпеки, приблизно 27 квітня там дійшли висновку, що всі таємні відомості з неї вилучили.

Однак на початку травня високопосадовий співробітник Ради зажадав почати "додаткову перевірку", в результаті якої встановив, що таємна інформація в ній лишилася. Йдеться про Майкла Елліса, експомічника конгресмена-республіканця Девіна Нуньєса, відомого своєю лояльністю Трампу.

Проте вже у середу відразу три американських ЗМІ - New York Times, Washington Post і Wall Street Journal отримали копії скандальних мемуарів і опублікували цитати з них.

Прохання до лідера Китаю

Болтон обіймав посаду радника президента США з національної безпеки з квітня 2018 до вересня 2019 року, але, як з'ясувалося, записів і спогадів про цей період йому вистачило на 592 сторінки мемуарів.

Зокрема, колишній радник президента згадує про декілька зустрічей Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Під час однієї з таких розмов президент США підтримав ідею лідера Китаю про будівництво виправних таборів в регіоні Синьцзян, населеному уйгурами і мусульманами інших етнічних груп. Під час ще одних переговорів, в ході зустрічі G20 в червні 2019 року, Трамп прямо попросив китайського лідера допомогти йому отримати перемогу на президентських виборах у США.

Після того, як Сі поскаржився, що Китай дуже часто критикують в США, очільник Білого дому заявив, що в цьому винні демократи.

"Після цього, абсолютно несподівано, він почав розмовляти про майбутні вибори в США, наголосивши, що економічні можливості Китаю можуть вплинути на передвиборчі кампанії, і попросив Сі допомогти йому виграти, - стверджує Болтон у своїй книзі. - Він підкреслив важливу роль фермерів і вплив, який може мати на результат виборів збільшення закупівель соєвих бобів і пшениці Китаєм".

"О, так ви ядерна держава?"

За твердженням Болтона, президент США не знав, що Британія має ядерну зброю, і під час зустрічі з тодішнім прем'єр-міністром країни Терезою Мей здивовано запитав: "О, так ви ядерна держава?"

Він також поцікавився у Джона Келлі, який обіймав тоді посаду очільника адміністрації Білого дому, чи є Фінляндія частиною Росії.

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Про державну приналежність Фінляндії президент США запитував влітку 2018 року, напередодні зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі. За підсумками перемовин Трамп заявив, що говорячи про російське втручання в американські вибори, він більше вірить президенту РФ, ніж власним розвідслужбам.

"Схоже, що Путін дуже голосно реготав, оцінюючи, чого йому вдалося домогтися в Гельсінкі", - пише Болтон.

Він також розповідає про телефонну розмову між президентами США і РФ у 2019 році. За словами Болтона, Путін порівняв лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо з екскандидатом в президенти від Демократичної партії Гіларі Клінтон.

"Це був чудовий приклад пропаганди в радянському стилі", - вважає Болтон, додаючи, що "аргументи Путіна загалом переконали Трампа".

"Тобі хочеться зробити щось, що увійде в історію?"

Ексрадник описує Дональда Трампа, як "дивну" і "приголомшливо недосвідчену" людину, стверджуючи, що цими якостями Трампа намагалися користуватися лідери іноземних держав.

Під час зустрічі в травні 2018 року, наприклад, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган передав Трампу записку, в якій стверджувалося про невинуватість однієї з турецьких фірм, проти якої через порушення "іранських санкцій" проводила розслідування прокуратура Південного округу Нью-Йорка.

"Після цього Трамп сказав Ердогану, що він подбає про це, - пише Болтон. - Він пояснив, що прокурори Південного округу - це не його люди, що їх призначив Обама, але проблему вирішать, коли їх замінять на його людей".

У книзі згадуються ще кілька епізодів, які сам Болтон назвав "тривожними". Під час перемовин з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе, наприклад, Трамп несподівано заговорив про Перл-Харбор.

Під час ще одних переговорів з Сі Цзіньпіном Трамп оголосив, що американці просять його залишатися на посаді президента понад два терміни.

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Перед зустріччю з лідером КНДР Кім Чен Ином Трамп вирішив завалити його "американськими подарунками", включаючи і товари, що підпадають під санкції США. Вже після зустрічі з північнокорейським лідером він доручив держсекретареві США під час візиту до Пхеньяну особисто вручити Кіму копію диска Rocket Man Елтона Джона, підписану співаком.

Трамп назвав так очільника КНДР в своєму Twitter під час загострення відносин у 2017 році, проте після певного потепління намагався переконати його, що це не образа, а навпаки вираз теплоти почуттів. Держсекретар Майк Помпео так і не зміг передати подарунок.

Напередодні саміту НАТО влітку 2018 року голова Білого дому заявив про готовність США остаточно вийти зі складу альянсу, якщо європейські країни за пів року не збільшать фінансування військово-політичного союзу.

"Ми просто підемо і не будемо захищати тих, хто не платить", - йшлося в заяві, яку Трамп особисто продиктував Болтону.

Той, за його власними словами, спробував переконати президента, але Трамп лише коротко заперечив: "Тобі хочеться зробити щось, що увійде в історію?"

Змова з боку України

Під час слухань у рамках процесу імпічменту в Конгресі Джон Болтон відмовився давати свідчення у Палаті представників, хоча демократи кілька разів намагалися викликати його.

У своїй книзі він критикує демократів, стверджуючи, що весь процес імпічменту побудували невірно і Трамп мав би залишити посаду не через скандал, пов'язаний з Україною, а через сукупність зовнішньополітичних рішень.

Ексрадник підтверджує, що президент США дійсно щиро вважав, що українська влада діє проти нього, і вірив в теорії змови, які поширювали його особистий адвокат Руді Джуліані та інші радники.

Болтон згадує, що рішення про замороження військової допомоги Києву задля тиску на Володимира Зеленського, "вкрай засмутило його" і він мусив звернутися зі скаргою до голови міністерства юстиції і до юридичного радника Білого дому.

"Я думав, що вся ця ситуація була прикладом поганої політики", - пише він.

"От ідіот"

Копирайт изображения EPA Image caption Оточення сприймає Трампа скептично, пише Болтон

На думку Болтона, чи не всі рішення Трампа при владі були пов'язані з прагненням переобратися на другий термін, і всі дії президента його власні підлеглі сприймали скептично.

"З огляду на те, як він ухвалює рішення, що буде, якщо ми зіткнемося з реальною кризою, такою, як 11 вересня?" - цитує ексрадник тодішнього очільника адміністрації Білого Дому Джона Келлі.

Болтон пише, що відразу ж після його приходу в Білий дім, той же генерал Келлі вважав за потрібне попередити його.

"Ти не уявляєш, як мені хочеться залишити це місце, - згадує він в книзі слова генерала. - Ти незабаром зрозумієш, що це погане місце для роботи".

"Він (Трамп. - Ред.) заднім числом змінює свою думку про людей, бачить змову під кожним каменем і, як і раніше, дивовижно недосвідчений у тому, як управляти Білим домом, не кажучи вже про величезний федеральний уряд", - вважає Болтон.

Згадуючи про перемовини Трампа з Кім Чен Ином, ексрадник згадує, що прямо під час розмови двох лідерів держсекретар Помпео передав йому коротку записку. "От ідіот", - нібито написав чиновник, який вважається найбільш близьким до Трампа.

Болтон вважає, що поведінка Дональда Трампа вже не зміниться. За його словами, під час брифінгів з питань розвідки і національної безпеки, президент більше говорив сам, а не вислуховував думку фахівців.

"Це було марно", - нарікає у своїх мемуарах Джон Болтон.

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