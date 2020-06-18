Рада відхилила програму уряду: Шмигаль не отримав імунітет
Верховна Рада не підтримала оновлену програму діяльності уряду та не дала йому річний імунітет від відставки.
За програму проголосували всього 207 депутатів - 176 представників "Слуги народу" та група "Довіра".
Кабмін Дениса Шмигаля працює з 4 березня 2020 року.
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Конституція передбачає, що схвалення програми уряду дало б йому імунітет від звільнення на рік.
Проте у разі добровільної заяви про відставку Рада могла б все одно звільнити Шмигаля у будь-який момент.
Саме так і сталось з попереднім урядом Олексія Гончарука.
Після півроку роботи президент змусив його написати заяву про відставку. Що і сталось попри річний імунітет.
Зараз уряд Шмигаля знову опинився у підвішеному стані - ініціювати його відставку у Раді можуть у будь-який момент.
Наразі президент Зеленський висловлює довіру Кабміну. Проте у кулуарах все більше говорять про можливу відставку до місцевих виборів восени 2020 року.
Після голосування у Раді Денис Шмигаль заявив журналістам, що його програму не підтримали через небажання дати річний імунітет.
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Два тижні тому депутати вже розглядали програму Кабміну. Тоді її розкритикували та відправили на доопрацювання.
Від первинної версії нова програма Шмигаля збільшилася майже у десять разів. Вона має 85 сторінок тексту. Розгляд програми тривав трохи менше години.
Проте і цей документ велика частина профільних комітетів не підтримала або просто передала на голосування без рекомендації схвалити. В усіх комітетах Ради "Слуга народу" має більшість.
"Знову ця програма схожа на твір. Цю програму не схвалив профільний комітет, оцінка - "двійка", - сказав представник партії "Голос" Ярослав Железняк з комітету з питань фінансів.
Під час обговорення програми її критикували практично всі фракції та групи, особливо опозиційні "Голос", ЄС, "Батьківщина" та ОПЗЖ.
Група "За майбутнє", хоч і критикувала уряд, але обіцяла підтримати Шмигаля. Врешті фона дала всього 6 депутатів.
Детально про програму уряду й нові обіцянки влади читайте у статті "Програма уряду Шмигаля: що з економікою, заробітчанами та пенсіями".
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