Рада відхилила програму уряду: Шмигаль не отримав імунітет

Копирайт изображения УНІАН Image caption Якщо Денис Шмигаль сам не напише заяву про відставку, то може працювати до літа 2021 року

Верховна Рада не підтримала оновлену програму діяльності уряду та не дала йому річний імунітет від відставки.

За програму проголосували всього 207 депутатів - 176 представників "Слуги народу" та група "Довіра".

Кабмін Дениса Шмигаля працює з 4 березня 2020 року.

Конституція передбачає, що схвалення програми уряду дало б йому імунітет від звільнення на рік.

Проте у разі добровільної заяви про відставку Рада могла б все одно звільнити Шмигаля у будь-який момент.

Саме так і сталось з попереднім урядом Олексія Гончарука.

Після півроку роботи президент змусив його написати заяву про відставку. Що і сталось попри річний імунітет.

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Зараз уряд Шмигаля знову опинився у підвішеному стані - ініціювати його відставку у Раді можуть у будь-який момент.

Наразі президент Зеленський висловлює довіру Кабміну. Проте у кулуарах все більше говорять про можливу відставку до місцевих виборів восени 2020 року.

Після голосування у Раді Денис Шмигаль заявив журналістам, що його програму не підтримали через небажання дати річний імунітет.

Два тижні тому депутати вже розглядали програму Кабміну. Тоді її розкритикували та відправили на доопрацювання.

Від первинної версії нова програма Шмигаля збільшилася майже у десять разів. Вона має 85 сторінок тексту. Розгляд програми тривав трохи менше години.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Зараз Володимир Зеленський каже, що повністю задоволений роботою уряду Дениса Шмигаля. Але так само було просто перед відставкою Олексія Гончарука

Проте і цей документ велика частина профільних комітетів не підтримала або просто передала на голосування без рекомендації схвалити. В усіх комітетах Ради "Слуга народу" має більшість.

"Знову ця програма схожа на твір. Цю програму не схвалив профільний комітет, оцінка - "двійка", - сказав представник партії "Голос" Ярослав Железняк з комітету з питань фінансів.

Під час обговорення програми її критикували практично всі фракції та групи, особливо опозиційні "Голос", ЄС, "Батьківщина" та ОПЗЖ.

Група "За майбутнє", хоч і критикувала уряд, але обіцяла підтримати Шмигаля. Врешті фона дала всього 6 депутатів.

Детально про програму уряду й нові обіцянки влади читайте у статті "Програма уряду Шмигаля: що з економікою, заробітчанами та пенсіями".

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