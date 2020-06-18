Рада не відпустила Вакарчука

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Верховна Рада відмовилась позбавити мандата депутата Святослава Вакарчука за його власним бажанням - не вистачило голосів.

За таке рішення проголосували всього 175 депутатів за необхідних 226.

Минулого тижня фронтмен партії "Голос" Святослав Вакарчук написав заяву про складання повноважень депутата.

Проте цю заяву мала задовольнити Рада, яка на засіданні у четвер врешті відмовилась це зробити.

Спікер парламенту поставив це питання на голосування без обговорення. Багато депутатів через це натиснули кнопку "проти". Вони очікували виступу самого політика.

За свою відставку не проголосував і Святослав Вакарчук, адже його не було в парламенті.

"У мене немає коментарів з цього приводу", - прокоментував рішення Ради сам Святослав Вакарчук через пресслужбу.

Засновник та колишній голова партії "Голос" Святослав Вакарачук 11 червня написав заяву, щоб скласти депутатський мандат.

Копирайт изображения УНІАН

Тоді він заявив, що залишатиметься в політиці й працюватиме у партії "Голос", а також займатиметься освітніми проєктами.

Святослав Вакарчук вважає, що "частково виконаним" своє завдання у політиці, адже його партія змогла завести нових людей у Верховну Раду.

Раніше він покинув посаду голови партії й передав її Кірі Рудик.

Вакарчук вже був депутатом. Восени 2007 року він пройшов до парламенту за списком "Нашої України - Народної самооборони".

Але за рік вирішив піти з парламенту.

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