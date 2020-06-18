У Назарбаєва виявили коронавірус

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У першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва виявили коронавірус. Про це повідомило агентство "РІА-Новости" з посиланням на його пресслужбу.

У пресслужбі зауважили, що "приводів для занепокоєння немає". Назарбаєв перебуває в самоізоляції й працює дистанційно.

Минулого тижня коронавірус також виявили у міністра охорони здоров'я Єлжана Біртанова, його госпіталізували.

Окрім того, коронавірусну інфекцію знайшли у голови нижньої палати парламенту Казахстану Нурлана Нігматуліна.

Про перехід на самоізоляцію повідомили й кілька інших членів уряду та чиновників, зокрема, прем'єр-міністр Аскар Мамін та міністр оборони Нурлан Єрмекбаєв.

У Казахстані наразі 22 708 випадків коронавірусу. У цю статистику включають як людей із симптомами хвороби, так і без.

Нурсултан Назарбаєв перебував на посаді президента Казахстану майже 30 років.

У травні 2019-го він пішов у відставку, залишившись при цьому "лідером нації" і членом Конституційної ради.

Назарбаєв також очолив Раду безпеки Казахстану і правлячу партію "Нур Отан".

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