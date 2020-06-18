ЗМІ пишуть, що Рада зробила цьогорічне ЗНО добровільним. Це не так
Верховна Рада схвалила президентський законопроєкт про скасування Державної підсумкової атестації через карантин.
Низка ЗМІ подали цю новину із заголовками на кшталт "Рада зробила цьогорічне ЗНО добровільним" і "Рада скасувала обов'язкове ЗНО". Пояснюємо, чому це не так.
У законопроєкті, який Володимир Зеленський напередодні подав до парламенту і який тепер підтримала більшість депутатів, є фраза: "Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".
Вочевидь, формулювання "у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням" збило багатьох з пантелику і чимало видань протрактували його в дусі, що здача ЗНО цьогоріч є добровільною.
Але це неправда. Насправді у законопроєкті йдеться не про ЗНО, а про Державну підсумкову атестацію (ДПА). Закон ніяк не впливає на обов'язковість складання ЗНО випускниками шкіл, які цьогоріч хочуть вступити до вишу. І ось чому.
Як було в попередні роки
ДПА і ЗНО - це два різні іспити.
- ДПА - це іспит, який випускники шкіл здають, щоб отримати сертифікат про середню освіту
- ЗНО - це іспит, який випускники здають, щоб мати можливість вступити до вишу
В попередні роки, якщо випускник школи планував отримати вищу освіту, то йому потрібно було здати і ДПА, і ЗНО.
Якщо ж він не планував нікуди вступати, а хотів обмежитися лише сертифікатом про середню освіту, то достатньо було здати тільки ДПА.
Плутанини в цю історію додало те, що кілька років тому ДПА і ЗНО почали об'єднувати.
Приміром, якщо ви складали ЗНО з певних предметів для вступу до вишу, то вам це одразу ж зараховували і як ДПА - здавати її окремо було не потрібно.
А от якщо планів на отримання вищої освіти у вас не було, то можна було здати тільки ДПА.
При цьому, в якийсь момент влада запровадила формат складання ДПА у формі ЗНО. Це означає, що навіть випускник, який не мав наміру вступати до вишу, все одно міг скласти ЗНО: писати весь тест було необов'язково - потрібно було написати лише його частину (яку саме - залежить від предмету).
Цієї частини було б достатньо, щоб отримати сертифікат про середню освіту (тобто скласти ДПА), але недостатньо, щоб вступити до вишу.
Як буде цього року
Фактично, суть схваленого Радою законопроєкту зводиться до одного: через пандемію коронавірусу складати Державну підсумкову атестацію (в тому числі у формі ЗНО) цього року не обов'язково - сертифікат про середню освіту всі випускники отримають і без неї.
За великим рахунком, новий закон найбільше зачепить тих школярів, які вступати до вишу цьогоріч не планували: щоб отримати сертифікат про середню освіту, їм не доведеться здавати ДПА.
А от для тих, хто планує отримати вищу освіту, закон мало що змінює: щоб вступити до вишу, їм у будь-якому разі доведеться писати ЗНО. Обов'язково.
Школи, як очікується, видадуть своїм випускникам сертифікати про середню освіту до кінця червня. В додатках до них буде зазначено "Звільнений/звільнена від ДПА".
Згодом випускники напишуть ЗНО і потім, за бажання, зможуть зарахувати отримані там бали як бали ДПА - у деяких випадках це може допомогти їм підвищити середній бал атестату, а це своєю чергою - збільшити їхні шанси на вступ.
Механізм того, як і коли можна буде перенести бали, найближчим часом має розробити Міносвіти.
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