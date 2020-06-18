ЗМІ пишуть, що Рада зробила цьогорічне ЗНО добровільним. Це не так

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Верховна Рада схвалила президентський законопроєкт про скасування Державної підсумкової атестації через карантин.

Низка ЗМІ подали цю новину із заголовками на кшталт "Рада зробила цьогорічне ЗНО добровільним" і "Рада скасувала обов'язкове ЗНО". Пояснюємо, чому це не так.

У законопроєкті, який Володимир Зеленський напередодні подав до парламенту і який тепер підтримала більшість депутатів, є фраза: "Здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням".

Вочевидь, формулювання "у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням" збило багатьох з пантелику і чимало видань протрактували його в дусі, що здача ЗНО цьогоріч є добровільною.

Але це неправда. Насправді у законопроєкті йдеться не про ЗНО, а про Державну підсумкову атестацію (ДПА). Закон ніяк не впливає на обов'язковість складання ЗНО випускниками шкіл, які цьогоріч хочуть вступити до вишу. І ось чому.

Як було в попередні роки

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ДПА і ЗНО - це два різні іспити.

ДПА - це іспит, який випускники шкіл здають, щоб отримати сертифікат про середню освіту

ЗНО - це іспит, який випускники здають, щоб мати можливість вступити до вишу

В попередні роки, якщо випускник школи планував отримати вищу освіту, то йому потрібно було здати і ДПА, і ЗНО.

Якщо ж він не планував нікуди вступати, а хотів обмежитися лише сертифікатом про середню освіту, то достатньо було здати тільки ДПА.

Плутанини в цю історію додало те, що кілька років тому ДПА і ЗНО почали об'єднувати.

Приміром, якщо ви складали ЗНО з певних предметів для вступу до вишу, то вам це одразу ж зараховували і як ДПА - здавати її окремо було не потрібно.

А от якщо планів на отримання вищої освіти у вас не було, то можна було здати тільки ДПА.

При цьому, в якийсь момент влада запровадила формат складання ДПА у формі ЗНО. Це означає, що навіть випускник, який не мав наміру вступати до вишу, все одно міг скласти ЗНО: писати весь тест було необов'язково - потрібно було написати лише його частину (яку саме - залежить від предмету).

Цієї частини було б достатньо, щоб отримати сертифікат про середню освіту (тобто скласти ДПА), але недостатньо, щоб вступити до вишу.

Як буде цього року

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Фактично, суть схваленого Радою законопроєкту зводиться до одного: через пандемію коронавірусу складати Державну підсумкову атестацію (в тому числі у формі ЗНО) цього року не обов'язково - сертифікат про середню освіту всі випускники отримають і без неї.

За великим рахунком, новий закон найбільше зачепить тих школярів, які вступати до вишу цьогоріч не планували: щоб отримати сертифікат про середню освіту, їм не доведеться здавати ДПА.

А от для тих, хто планує отримати вищу освіту, закон мало що змінює: щоб вступити до вишу, їм у будь-якому разі доведеться писати ЗНО. Обов'язково.

Школи, як очікується, видадуть своїм випускникам сертифікати про середню освіту до кінця червня. В додатках до них буде зазначено "Звільнений/звільнена від ДПА".

Згодом випускники напишуть ЗНО і потім, за бажання, зможуть зарахувати отримані там бали як бали ДПА - у деяких випадках це може допомогти їм підвищити середній бал атестату, а це своєю чергою - збільшити їхні шанси на вступ.

Механізм того, як і коли можна буде перенести бали, найближчим часом має розробити Міносвіти.

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