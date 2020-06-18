Конфлікт Індії та Китаю: BBC отримала фото знарядь, якими забивали військових

Image caption BBC отримала фотографію знаряддя вбивства, яке начебто використовувалося у сутичці, внаслідок якої загинули 20 індійських військових

З'явився знімок зброї, яку нібито використовували у смертельній сутичці китайських та індійських військових на кордоні Китаю та Індії.

У долині Галван внаслідок сутички загинули щонайменше 20 індійських військових.

Китай офіційно не визнав жертв серед своїх військових попри інформацію про загиблих китайців в індійських ЗМІ.

На фото, що з'явилося в четвер, - зброя ​​із залізних прутів та цвяхів.

Цей знімок передав BBC індійський офіцер, який служить на кордоні з Китаєм. За його версією, зброя належить китайським військовим.

Аналітик з питань оборони Аджай Шукла, який розмістив у Twitter фотографію, описав використання такої зброї як "варварство".

Сутички китайських та індійських патрулів на кордоні у Гімалаях є частим явищем. Проте з 1975 року в них не було жертв.

Угода між двома державами від 1996 року забороняє використовувати вогнепальну зброю та вибухові речовини на спірній ділянці кордону, аби стримувати ескалацію.

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16 червня Індія та Китай заявили про провокації на кордоні, які призвели до смертельної сутички військових цих країн.

За повідомленнями, військові використовували бити та палиці з цвяхами. Постраждалі також могли зазнати обморожень - інцидент стався високо в горах.

Представник МЗС Індії Анураг Срівастава заявив, що сутичка виникла через "спробу китайської сторони односторонньо змінити статус-кво" на кордоні.

Китай натомість також звинуватив індійських військових у переході кордону.

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