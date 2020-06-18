Копирайт изображения Getty Images

У столиці Китаю і надалі зростає кількість нових випадків коронавірусу. Майже усі ці випадки пов'язують із велетенським оптовим ринком харчів.

Державні китайські ЗМІ повідомили, що вірус знайшли на дошках для нарізання імпортного лосося.

І це спричинило паніку по всій країні.

Спочатку супермаркети та ресторани у Пекіні прибрали лосось зі своїх полиць та меню. А згодом був призупинений весь імпорт лосося з Європи.

У середу стало відомо, що у 22-річного чоловіка, який очищував заморожену рибу, підтвердили коронавірус.

Проте у китайському Центрі з контролю захворювань заявили, що навряд чи лосось став переносником вірусу.

То як і чому почалася паніка?

Що сталося на ринку?

Копирайт изображения Getty Images

Минулого четверга у Пекіні зафіксували перший за 57 днів новий випадок коронавірусу.

Відтоді хворобу підтвердили ще у 150 людей. Майже всі ці випадки пов'язують із великим харчовим ринком, який забезпечує до 80% овочів та м'яса у Пекіні. Щодня цей ринок відвідують десятки тисяч людей.

Проте на відміну від ринку в Ухані, тут не торгують живими тваринами.

За повідомленнями, сліди вірусу були знайдені на дошках для нарізки риби, якими користується продавець імпортного лосося.

Проте позитивний результат дали і тестування ще 40 зразків, зібраних на ринку. І не всі вони були взяті з дощок для нарізання лосося, заявив речник міської комісії з охорони здоров'я Пекіну.

Чи може бути лосось джерелом поширення вірусу?

Навряд чи.

Представник Центру з контролю захворювань Китаю заявив, що доказів того, що коронавірус був у лососі, або що через коронавірус передався через нього, - немає.

Представник центру також заявив, що немає і свідчень того, що вірус був у лососі перед тим, як риба потрапила на ринок.

Це дозволяє думати, що вірус вже був на ринку, коли туди потрапила чергова партія лосося.

Експерти погоджуються із цим.

"Віруси повинні спиратися на специфічні рецептори клітин носія, аби інфікувати ці клітини. Без цих рецепторів вірус не може потрапити в клітини, - пояснює вірусолог Ченг Гонг. - Усе, що ми знаємо на цей час, свідчить, що такі рецептори є у ссавців, але не у риб".

Проте головний епідеміолог китайського Центру з контролю захворювань У Цзунью каже, що хоча риба не може "підхопити" коронавірус у своєму природному середовищі, але вона може бути заражена працівниками, які виловлюють або транспортують її.

Поки що незрозуміло, що стало першоджерелом нового спалаху вірусу. Раніше у ВООЗ заявляли, що вірус не може передаватися через харчі чи напої до людини.

"Коронавірус не може поширюватися через харчі, його носієм може бути людина або тварина", - йдеться в одному з документів, оприлюднених на сайті ВООЗ.

У цьому ж повідомленні також йдеться про "дуже малу імовірність" того, що вірус може поширюватися в упакованих харчах.

Чи вплине це на торгівлю лососем у світі?

Китай імпортує близько 80 тисяч тонн охолодженого та замороженого лосося щороку із Чилі, Норвегії, Фарерських островів та Австралії.

І в кожній з цих країн вірус не дуже поширився.

Норвегія вже заявила, що її лосось не міг стати джерелом нового спалаху хвороби в Китаї після того, як Китай скасував свої замовлення.

За межами материкового Китаю, як виглядає, поки що не поділяють китайського занепокоєння лососем.

Центр контролю за харчами у Гонконгу повідомив, що тести 16 зразків імпортного лосося із Чилі, Ісландії та Данії виявилися негативними.

Агенція з харчів Сингапуру також заявила, що не існує свідчень того, що вірус може передаватися через харчі або ж упаковку, але "стежить за розвитком цього питання".

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!