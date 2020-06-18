Порошенка не арештували, суд перенесли

Копирайт изображения Ірина Геращенко

Печерський суд переніс розгляд запобіжного заходу для колишнього президента України Петра Порошенка до 1 липня.

Перенести судовий розгляд про запобіжний захід експрезиденту раніше просила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова через смерть батька Порошенка.

У четвер прокурори заявили, що проситимуть суд обрати Петру Порошенку особисте зобов'язання з'являтися на засідання, а також повідомляти про своє місцеперебування - мінімум до 10 липня.

Сам Порошенко відзначив, що так прокурори хочуть забрати в нього паспорти, щоб він не міг подорожувати за кордон.

Справу Порошенка веде суддя Сергій Вовк, який за часів президентства Януковича судив Юрія Луценка.

У цій справі Петра Порошенка підозрюють у тому, що він домігся незаконного призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

"Помста закомплексованих осіб"

Копирайт изображения Ірина Геращенко Image caption Порошенко та його адвокати у суді. Підтримати п'ятого президента приїхали також депутати "Європейської Солідарності"

Перед будівлею суду зібралося близько тисячі прихильників Петра Порошенка на акцію під назвою "Барикада".

Image caption Акція під Печерським судом в Києві

Перед ними виступила дружина експрезидента Марина Порошенко та сам він.

Судові справи проти себе Порошенко назвав "помстою дрібних закомплексованих осіб, які не люблять Україну".

Він додав, що всі обвинувачення "написані в Кремлі".

Порошенко також заявив - нещодавно дізнався, що йому можуть інкримінувати "розпалювання міжрелігійної ворожнечі" через отримання томосу і створення ПЦУ.

П'ятий президент зізнався, що не спав три ночі через хворобу і смерть батька, а останню ніч провів біля його труни.

А вже на суді він звернувся до чинного президента Зеленського: "Володимире Олександровичу, дорогий мій. Вас ніхто не боїться ні в цьому залі, ні на вулиці. І ваші вказівки, щоб засадити Петра Порошенка - це кримінальний злочин. В Україні, Європі і світі",

"Спекуляція на смерті"

Захист Петра Порошенка перед засіданням у четвер розкритикував клопотання Венедіктової.

"Це все цинічна брехня і спекуляція на смерті", - написав у Facebook адвокат Ілля Новіков.

За його словами, Петро Порошенко одразу був проти перенесення суду, а похорон його батька ще раніше перенесли на 19 червня.

"Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", - додав Ілля Новіков.

Попередження від посольств

Перед судовим засіданням заяви зробили також посольства США та Канади в Україні.

"В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків", - ідеться у повідомленні представництва Сполучених Штатів.

А канадські дипломати застерегли проти "реваншизму".

"Українці очікують рівності усіх перед законом. Усі громадяни заслуговують презумпції невинуватості, чесного процесу та юридичної системи, вільної від політичного втручання. Історія вчить, що поява втручання та реваншизм тільки породжують те ж саме", - йдеться у дописі канадського посольства.

Справа Семочка

Копирайт изображения ZIK Image caption Порошенко призначив Семочка на посаду першого заступника у липні 2018 року

Запобіжний захід Порошенку в четвер розглядали у справі про призначення у 2018 році першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Петра Порошенка підозрюють у тому, що він схилив голову зовнішньої розвідки незаконно призначити Семочка. Це, на думку обвинувачення, завдало державі збитків на понад 1,5 млн грн.

Порошенко при цьому начебто переслідував "власні інтереси" для зосередження державної влади і призначення підконтрольних осіб.

Сергія Семочка згодом звільнили з розвідки, але через інший скандал - журналісти програми "Наші гроші" повідомила про дорогу нерухомість, якою володіє розвідник, а також про російський паспорт його дружини.

Сам Сергій Семочко всі закиди відкидав.

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