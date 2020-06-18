В Офісі президента розповіли про стан Олени Зеленської

Копирайт изображения Офіс президента

Офіс президента розповів про стан здоров'я родини Володимира Зеленського після того, як у першої леді виявили COVID-19.

"Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні", - говориться у повідомленні ОП.

В Олени Зеленської зараз пневмонія середнього ступеня важкості, однак дихальної недостатності немає.

"Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", - додали в ОП.

Перша леді залишається в ізоляції під наглядом лікарів та проходить антибактеріальну терапію.

Що з президентом?

Водночас в офісі глави держави розповіли і про його стан.

"Володимир Зеленський і діти здорові", - говориться в повідомленні ОП.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наразі президент почувається абсолютно здоровим

У п'ятницю президент з дітьми здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус.

Минулого тижня в Олени Зеленської виявили коронавірус, а 16 червня її госпіталізували.

Після цього Зеленський обмежив коло спілкування та робочі поїздки, але продовжує виконувати функції глави держави з офісу.

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