В Офісі президента розповіли про стан Олени Зеленської
Офіс президента розповів про стан здоров'я родини Володимира Зеленського після того, як у першої леді виявили COVID-19.
"Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні", - говориться у повідомленні ОП.
В Олени Зеленської зараз пневмонія середнього ступеня важкості, однак дихальної недостатності немає.
"Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", - додали в ОП.
Перша леді залишається в ізоляції під наглядом лікарів та проходить антибактеріальну терапію.
Що з президентом?
Водночас в офісі глави держави розповіли і про його стан.
"Володимир Зеленський і діти здорові", - говориться в повідомленні ОП.
У п'ятницю президент з дітьми здаватимуть чергові ПЛР-тести на коронавірус.
Минулого тижня в Олени Зеленської виявили коронавірус, а 16 червня її госпіталізували.
Після цього Зеленський обмежив коло спілкування та робочі поїздки, але продовжує виконувати функції глави держави з офісу.
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