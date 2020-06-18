Священник-антисеміт захопив жіночий монастир в Росії і чекає на штурм

Копирайт изображения Ura.ru Image caption Схиігумен більше десяти років провів у в'язниці, а потім змінив ім'я на Миколу Романова - на честь страченого російського імепратора

Російський схиігумен Сергій (Микола Романов) за підтримки казаків взяв під контроль Середньоуральский жіночий монастир біля Єкатиринбурга.

Раніше він заявляв про те, що коронавірусу не існує, а у квітні йому заборонили проводити служби та оголосили церковний суд.

Зараз Микола Романов заявив, що поліції та церковним органам управління доведеться брати монастир штурмом.

Настоятелька монастиря монахиня Варвара покинула обитель з сестрами, адже не поділяє позицію схиігумена Сергія, який закликав порушувати самоізоляцію і називав коронавірус "псевдопандемією".

"З дому Матері Божої нікуди не піду. На серці спокійно, совість мене не викриває. Їм, тобто священноначаллю, митрополиту [Єкатиринбургському] Кирилу, брати монастир доведеться штурмом", - сказав схиігумен під час засідання єпархіального суду.

Він продовжує проводити обряди екзорцизму, сповідувати і причащати, попри заборону митрополита і заяву єпархії про те, що його таїнства "незаконні і недійсні".

Раніше місцеві ЗМІ писали, що схиігумен Сергій залучив казаків для охорони Средньоуральского жіночого монастиря, який він заснував.

Серед прихильників Сергія багато людей, які брали участь у війні на Донбасі на боці підтримуваних Росією формувань.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Схиігумен Сергій заручився підтримкою казаків, що, як вважається, воювали за самопроголошені "ДНР" і "ЛНР"

За даними сайту Ura.ru, схиігумен Сергій продовжує читати проповіді в монастирському храмі, а на його територію періодично навідуються силовики і влада регіону.

Як пише видання, про розблокування монастиря силовими методами мова поки що не йде, оперативники приїжджають для спілкування з казаками на запрошення митрополії і ведуть збір інформації.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі знають про ситуацію, але за розвитком подій не стежать: "Знаємо про це, але це не питання нашого порядку".

З чого все почалося?

В середині квітня, у розпал епідемії коронавірусу в Росії, храми в Свердловській області не закривали, але патріарх РПЦ Кирило закликав не ходити туди навіть на Великдень.

Під час проповіді, запис якої з'явився в інтернеті, схиігумен розкритикував російську владу за те, що вона забороняє ходити до церкви, і назвав пандемію коронавірусу міфом.

"Хто зазіхає на закриття храмів - нехай буде проклятий він і весь його рід", - сказав священнослужитель. Він закликав людей виходити на вулицю та ходити до храмів.

Згодом Єкатеринбурзька єпархія позбавила його права проповідувати.

А патріарх Кирило ввів відповідальність для духовенства за недотримання карантину. На той момент вже в у кількох російських храмах виникли осередки зараження, багато священнослужителів виявилися інфікованими.

За розпорядженням патріарха, за порушення приписів, які спричинили зараження і смерть людини, священнику загрожує церковний суд.

У середині травня після тривалого перебування в затворі схиігумен привітав вірян зі святом ікони Божої Матері. Відео з привітанням виклав на YouTube прихильник священика, режисер Сергій Алієв. Це стало першим виступом Сергія після заборони проповідувати.

У другому YouTube-відео він розкритикував священників, які не відчиняють храми.

"Священники, кого ви боїтеся, де ваша віра, що ви скажете Христу? Як народу жити без сповіді і причастя? Як ви будете платити податки?" - запитав він.

"Служіть по-старому, без дезінфекції і протирання. Як може Христос, переможець смерті, передавати смерть?" - дивувався схиігумен.

Він почав пророкувати фізичну і духовну смерть через вакцинацію від коронавірусу й пов'язав її з "чипізацією" населення.

"Спочатку після вакцинації буде зцілення, люди будуть сповнені диявольською любов'ю до керівництва країни, лікарів і так далі. Але потім прийдуть муки і смерть. Не тільки фізична, а й духовна", - попередив отець Сергій.

Він закликав людей вийти на вулиці: "Всіх не заарештують, відстоюйте своє майбутнє, голос народу - гнів Божий".

Після цього церковне начальство заборонило йому проводити служби, носити наперсний хрест, здійснювати таїнства і треби, очолювати або допомагати під час літургії, виганяти бісів і стригти в ченці.

"Фашистський табір Сатани"

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Попри заборони, на початку червня з'явилося нове відео "Хто готує рабство в Росії", в якому схиігумен Сергій розмірковує про те, що президент Володимир Путін "підписав всі документи про ідентифікацію особистості, біометрію, добровільну згоди на обробку персональних даних".

"Чому в Росії створюється концтабір, фашистський концтабір Сатани? На Нюрнберзькому процесі засуджено присвоєння номерів як злочин проти людства", - заявив священик у відео в групі "Православна Росія".

Отець Сергій закликав усіх росіян писати у ФСБ, прокуратуру, поліцію, Слідчий комітет заяви про притягнення до відповідальності Путіна, а також прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, мера Москви Сергія Собяніна, депутатів і всіх, хто нібито брав участь у впровадженні цифрової ідентифікації громадян.

Схиігумен Сергій відмовився виконувати заборони.

"Вам залишилося тільки звернутися до лікарів і відрізати мій язик... Вам доведеться виганяти нас з монастиря з поліцією і Росгвардією", - заявив він наприкінці минулого тижня у зверненні до патріарха РПЦ Кирила.

Заяву він записав на тлі портретів Сталіна, старця Кирила Павлова і патріарха Алексія II. Самого патріарха Кирила схиігумен запропонував відправити в лепрозорій.

Хто такий схиігумен Сергій

Отець Сергій - засновник Средньоуральского жіночого монастиря.

У 1980-х роках він служив у міліції, потім кілька разів був судимий, пише видання Znak.com, в тому числі за вбивство, крадіжки і грабіж.

Провів у в'язницях загалом близько 13 років.

Після звільнення він долучився до будівництва одного з храмів та став його першим настоятелем. А пізніше зводив жіночий монастир в Средньоуральску.

Офіційно змінив своє мирське ім'я на "Миколу Романова" - на честь останнього імператора Росії.

Схиігумен Сергій також є духівником кількох відомих в Росії особистостей, зокрема, хокеїста Павла Дацюка.

До його духовних дітей зараховували і колишню "прокурорку Криму", яка перейшла на бік Росії під час анексії Наталію Поклонську. Але сама вона це не підтверджує.

"Я не знаю, що насправді відбувається там. Сергія знаю, нічого поганого про нього говорити не буду. Духівником мені він не є", - запевнила вона в коментарі РИА "Новости".

Уральські медіа пишуть також, що він нібито був і духівником покійного злодія в законі, "смотрящего" за Свердловською областю Тимура Свердловського.

Також він виступав з антисемітськими проповідями і криткував авторів законопроєкту про домашнє насильство.

Після стрілянини біля будівлі ФСБ в Москві в грудні минулого року священик заявив, що з Росії прийде антихрист, який буде двійником Володимира Путіна: "Він прийде на всесвітню проповідь у віці 30 років, з силіконовим обличчям, маскою Володимира Путіна".

На початку цього року священник заявляв про плани побудувати на території Средньоуральского жіночого монастиря найбільший православний храм у світі - собор Софії Премудрості Божої, розрахований на одночасну присутність 37 тисяч людей.

Отець Сергій контролює три великих православних обителі в Свердловській області загальною площею понад 100 гектарів, пише видання Znak.com.

У контрольоване священиком господарство, імовірно, входять не тільки релігійні споруди, а й житлові будинки, сільськогосподарські об'єкти і промислові споруди.

У Свердловській області виникає "своєрідний Ватикан", пише видання, посилаючись на слова Іллі Шуманова з організації Transparency International.

"Причому, як показують останні події, РПЦ не контролює цю мікродержаву, першим після Бога в ній є отець Сергій, який бореться з "сатанинською владою" і "жидівським ярмом", - підкреслює Шуманів.

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