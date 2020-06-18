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П'ятого президента України підозрюють у підбуренні до перевищення повноважень під час призначення Сергія Семошка на посаду заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Низка посольств та міжнародних організацій висловили стурбованість судом над Порошенком і закликали владу України утриматися від політичних переслідувань.

Прокуратура просила для експрезидента арешту з можливістю внесення застави у 10 млн грн.

Та згодом змінила клопотання про запобіжний захід на особисте зобов'язання.

Суддя Вовк підтримав особисте зобов'язання і переніс розгляд справи на 1 липня, хоча адвокати Порошенка заперечували проти такого рішення і вимагали початку розгляду справи по суті.

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