Вбивство Гандзюк: Мангера посадили в СІЗО без права застави

Копирайт изображения УНІАН

Печерський суд Києва пізно в ніч на п'ятницю взяв під варту Владислава Мангера, якого підозрюють у замовленні нападу на активістку та радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк.

Він буде за ґратами мінімум до 28 липня без права внести застави, повідомляє журналістка проєкту Watchers.Media Ольга Худецька.

Взяти під варту Владислава Мангера після того, як він, за даними прокурорів, чинив тиск на свідків.

"Прокурори у справі Андрій Синюк та Ярослав Ущапівський наголошували на тому, що після відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження Владислав Мангер чинив тиск на двох свідків у справі. Зокрема, розповідають прокурори, він робив це не особисто, а через інших осіб. Йдеться про погрози під час дзвінків, у паперових листах та під час зустрічей", - передає "Громадське" з зали суду.

Сам Владислав Мангер всі звинувачення заперечує, а справу проти себе називає сфальсифікованою, зокрема, українськими спецслужбами.

Його захист подаватиме апеляцію на арешт і планує звертатися до Європейського суду з прав людини.

Самого Мангера затримали у вівторок зранку в Херсоні й доправили до Києва.

З того часу - три дні - там розглядали зміну запобіжного заходу для нього.

Смерть Катерини Гандзюк

Копирайт изображения УНІАН Image caption Катерина Гандзюк після нападу

Мангера підозрюють в тому, що він організував напад на активістку Катерину Гандзюк за змовою з помічником-консультантом депутата Херсоньскої облради Олексієм Левіним.

31 липня 2018 року на Катерину Гандзюк облили літром концентрованої сірчаної кислоти.

Від опіків у неї постраждало понад 30% поверхні тіла.

Після кількох місяців у лікарні на початку листопада 2018 року вона померла.

Згодом суд відправив за ґрати кількох безпосередніх учасників нападу.

Окрім Мангера, підозрюваним в організації нападу є помічник-консультант депутата Херсонської обласної ради Олексій Левін.

У січні 2020 року його затримали в Болгарії, а в березні екстрадували до України, він перебуває під арештом.

Причетними до нападу активісти руху "Хто замовив Катю Гандзюк" називають ще кількох херсонських чиновників.

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