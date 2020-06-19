Новий рекорд коронавірусу в Україні: хворих за добу вже майже тисяча
В Україні зафіксували рекорд приросту хворих на коронавірус - 921 інфікований за добу.
За четвер 19 хворих померли, 586 - одужали.
Такі дані у п'ятницю зранку наводить українська РНБО.
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Найбільше нових випадків, за словами міністра здоров'я Максима Степанова, - у Львівській та Рівненській областях, у Києві, на Закарпатті та у Чернівецькій області.
Це вже четвертий антирекорд за тиждень. У четвер було 829 випадків.
Тепер в Україні загалом 34 984 хворих на коронавірус. Всього одужало 16 033 інфікованих. Загальна кількість летальних випадків наближається до тисячі - 985.
Жорсткий контроль
"Сьогодні ми з боку міністерства будемо ініціювати максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Йдеться про транспорт, деякі супермаркети", - відзанчив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю.
Він також анонсував додаткові жорсткі заходи обмежень у деяких регіонах, зокрема щодо роботи нічних клубів.
"Кількість хворих зросла за місяць фактично зросла в два рази. Ми пов'язуємо це з легковажним ставленням", - розповів міністр журналістам перед походом у парламент.
Раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали стрімке зростання числа виявлених хворих зі значним збільшенням кількості тестів.
Однак Максим Степанов і раніше пов'язував це також з недотриманням українцями карантину після його послабленняі переходу до "адаптивного карантину".
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