Новий рекорд коронавірусу в Україні: хворих за добу вже майже тисяча

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В Україні зафіксували рекорд приросту хворих на коронавірус - 921 інфікований за добу.

За четвер 19 хворих померли, 586 - одужали.

Такі дані у п'ятницю зранку наводить українська РНБО.

Найбільше нових випадків, за словами міністра здоров'я Максима Степанова, - у Львівській та Рівненській областях, у Києві, на Закарпатті та у Чернівецькій області.

Це вже четвертий антирекорд за тиждень. У четвер було 829 випадків.

Тепер в Україні загалом 34 984 хворих на коронавірус. Всього одужало 16 033 інфікованих. Загальна кількість летальних випадків наближається до тисячі - 985.

Жорсткий контроль

"Сьогодні ми з боку міністерства будемо ініціювати максимально жорсткий контроль щодо дотримання тими чи іншими закладами умов карантину. Йдеться про транспорт, деякі супермаркети", - відзанчив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю.

Він також анонсував додаткові жорсткі заходи обмежень у деяких регіонах, зокрема щодо роботи нічних клубів.

"Кількість хворих зросла за місяць фактично зросла в два рази. Ми пов'язуємо це з легковажним ставленням", - розповів міністр журналістам перед походом у парламент.

Раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали стрімке зростання числа виявлених хворих зі значним збільшенням кількості тестів.

Однак Максим Степанов і раніше пов'язував це також з недотриманням українцями карантину після його послабленняі переходу до "адаптивного карантину".

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