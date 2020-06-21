Гепарди – на межі зникнення. Фото переможців благодійного конкурсу

Копирайт изображения Andy Howe Image caption Малюки-гепарди, Масаї-Марі, Кенія

Благодійний проєкт "Пам'ятай про дику природу" оголосив 10 переможців конкурсу найкращих фото гепардів. Проєкт передбачає книжкову серію з ілюстраціями.

Переможців обрали з понад 2400 учасників. Автори робіт зобразили гепардів Кенії, Намібії, Танзанії та Південної Африки.

Світлини опублікують в книзі "Пам'ятай про гепардів", що вийде друком у жовтні цього року. У книзі також представлять роботи провідних фотографів дикої природи. Внески за участь у конкурсі підуть на проєкти із захисту гепардів у Намібії та Кенії.

У дикій природі залишилося трохи більше 7 тисяч гепардів. Мета благодійного проєкту - підвищити обізнаність людей про загрози для дикої природи.

Отже, представляємо вам фото переможців конкурсу.

Копирайт изображения Sue Morris

Копирайт изображения Dee Roelofsz

Копирайт изображения Fred Vogt

Копирайт изображения Bob Keyser

Копирайт изображения Ben Cranke

Копирайт изображения Benoit Bussard

Копирайт изображения Bertus Venter

Копирайт изображения Francesco Veronesi

Копирайт изображения Vicki Jauron

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