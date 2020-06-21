Гепарди – на межі зникнення. Фото переможців благодійного конкурсу
Благодійний проєкт "Пам'ятай про дику природу" оголосив 10 переможців конкурсу найкращих фото гепардів. Проєкт передбачає книжкову серію з ілюстраціями.
Переможців обрали з понад 2400 учасників. Автори робіт зобразили гепардів Кенії, Намібії, Танзанії та Південної Африки.
Світлини опублікують в книзі "Пам'ятай про гепардів", що вийде друком у жовтні цього року. У книзі також представлять роботи провідних фотографів дикої природи. Внески за участь у конкурсі підуть на проєкти із захисту гепардів у Намібії та Кенії.
У дикій природі залишилося трохи більше 7 тисяч гепардів. Мета благодійного проєкту - підвищити обізнаність людей про загрози для дикої природи.
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Отже, представляємо вам фото переможців конкурсу.
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