Гепарди – на межі зникнення. Фото переможців благодійного конкурсу

  • 21 червня 2020
Малюки-гепарди, Масаї-Марі, Кенія Копирайт изображения Andy Howe
Image caption Малюки-гепарди, Масаї-Марі, Кенія

Благодійний проєкт "Пам'ятай про дику природу" оголосив 10 переможців конкурсу найкращих фото гепардів. Проєкт передбачає книжкову серію з ілюстраціями.

Переможців обрали з понад 2400 учасників. Автори робіт зобразили гепардів Кенії, Намібії, Танзанії та Південної Африки.

Світлини опублікують в книзі "Пам'ятай про гепардів", що вийде друком у жовтні цього року. У книзі також представлять роботи провідних фотографів дикої природи. Внески за участь у конкурсі підуть на проєкти із захисту гепардів у Намібії та Кенії.

У дикій природі залишилося трохи більше 7 тисяч гепардів. Мета благодійного проєкту - підвищити обізнаність людей про загрози для дикої природи.

Отже, представляємо вам фото переможців конкурсу.

Three cheetahs grooming each other Копирайт изображения Sue Morris
A cheetah amongst flowers Копирайт изображения Dee Roelofsz
Presentational white space
Cheetahs on a plain under stormy clouds Копирайт изображения Fred Vogt
A cheetah cub clutching a tree trunk Копирайт изображения Bob Keyser
Presentational white space
A cheetah gripping on to a tree Копирайт изображения Ben Cranke
A close up of a cheetah's head Копирайт изображения Benoit Bussard
Presentational white space
A cheetah on a wide-open plain Копирайт изображения Bertus Venter
A cheetah with its cubs Копирайт изображения Francesco Veronesi
Presentational white space
Two cheetahs walking past each other Копирайт изображения Vicki Jauron

Всі фотографії захищені авторським правом

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