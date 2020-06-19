У Києві прощаються з батьком Петра Порошенка

У столиці 19 червня прощаються з батьком експрезидента України Петра Порошенка - Олексієм.

Олексій Порошенко пішов з життя 16 червня після інсульту.

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Спочатку панахиду відслужили у Михайлівському соборі. Службу провів предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

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Прощання ж відбувається у клубі Кабміну на вулиці Інститутській.

Image caption Петро Порошенко приїхав разом з дружиною Мариною та дітьми

11 червня Олексію Порошенку виповнилося 84 роки.

Мати Петра Порошенка померла ще в 2004 році.

Смерть Олексія Порошенка набула політичного забарвлення.

Спочатку його похорон мав відбутись 18 червня. Проте через засідання суду із обрання запобіжного заходу Петру Порошенку його перенесли.

Майже всі присутні - в чорних масках.

Серед тих, хто прийшов на церемонію: колишній міністр оборони Валерій Гелетей, ексгубернатор Миколаївщини Олексій Савченко, ексдепутат Сергій Березенко, журналіст і політолог Тарас Березовець.

Також приїхав колишній генпрокурор Юрій Луценко з дружиною.

Прибув і прем'єр-міністр часів президентства Порошенка Володимир Гройсман.

На останніх парламентських виборах він балотовувався окремо від "Європейської Солідарності" з власним проєктом, але до Ради не пройшов.

У залі також багато людей у військовій формі.

За даними BBC News Україна, свої співчуття п'ятому президенту вже передали канцлерка Німеччини Ангела Меркель, лідер Туреччини Реджеп Ердоган, прем'єр Хорватії Андрій Пленкович, Дональд Туск від Європейської народної партії, а також глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також сім'ю Порошенка підтримав мер Києва Віталій Кличко, але на прощання не прийшов.

Від чинної влади співчуття поки що не надходили.

Інсульт

Соратники Петра Порошенка припускали, що інсульт батька міг статись через кримінальне переслідування сина.

У радянські часи Олексій Порошенко працював у сільському господарстві, а в незалежній Україні керував родинним бізнесом Порошенків, коли син пішов у політику.

Батько експрезидента України за життя побував громадянином трьох країн - народився він поблизу Ізмаїла в 1936 році, який тоді належав до Румунії. Потім був громадянином СРСР та України.

Олексій Порошенко намагався піти у велику політику, проте далі Вінницької обласної ради не обирався.

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Спроба у 2012 році балотуватись до Верховної Ради також була невдалою.

Він знявся з перегонів через конфлікт з владною командою. На цьому ж окрузі на Вінничині балотувалася представниця впливової родини Калетників - Оксана.

Тоді у кулуарах казали, що Петру Порошенку порадили зняти з перегонів батька, щоб не було проблем для власного балотування в Раду. Хоча офіційне пояснення тоді - стан здоров'я.

У 2009 році Олексій Порошенко отримав від президента Віктора Ющенка звання Героя України за вклад у розвиток сільського господарства.

За своє життя Олексій Порошенко працював у Болграді Одеської області, де народився Петро Порошенко. Потім у Бендерах Молдовської УРСР, звідки переїхав після розпаду СРСР.

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