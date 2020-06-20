Простий рецепт освіжаючого ягідного морозива

Найкращий рецепт у спеку – морозиво. Особливо, коли воно соковите і свіже, та ще й готується миттєво. Таке ягідне морозиво є ідеальним десертом для дітей.

Помийте, почистьте і поріжте на дрібні шматки банан і полуницю. Помістіть фрукти і ягоди в чашу блендера або миску.

Змішайте у блендері до однорідності. Якщо ваші ягоди, наприклад малина, мають зернята, і вам це не подобається, можете додатково протерти їх через сито.

Інгредієнти:

Банан – 1 шт.

Полуниці або інші ягоди - 1 склянка або 200 г

Сік фруктовий (ваш улюблений) – 100 г

Подрібнену ягідну суміш розлийте у спеціальні формочки для морозива. Це дуже зручно. Якщо їх у вас немає – скористайтеся одноразовими склянками і дерев’яними паличками.

Поставте форму з морозивом у морозилку на дві години.

Для того, аби морозиво легше виймалося з форм – варто його на кілька секунд занурити в гарячу воду.

Діставайте морозиво і смакуйте.

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