Як гуцульський аркан дає силу

Олександр Бондаренко з міста Косів на Івано-Франківщині кожне сходження на гірську вершину відзначає тим, що грає на сопілці аркан.

Запальна гуцульська мелодія у виконанні вчителя історії лунала не тільки в Карпатах, але й на Кавказі, в Альпах та Гімалаях.

Аркан мандрівник поетично називає особливим способом спілкування з горами. А ще вважає, що загадкова історія танцю є гарним приводом вивчати різноманіття української культури.

Чому аркан має лунати не тільки в Карпатах, але й "на даху світу" - у Гімалаях? Відповідь на це запитання дає Олександр "Капітан Дземброня".

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.