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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні відбулося нове загострення ситуації з коронавірусом.

Про це він сказав під час позачергового засідання уряду в п'ятницю.

"Ми фактично сьогодні отримуємо початок чергової або першої, або другої хвилі - як хочете можна це назвати - хвилі захворюваності на коронавірус. Порятунок єдиний - це соціальна дистанція, дезінфекція, масочний режим, дотримання всіх правил", - заявив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що у пятницю в Україні зафіксували черговий антирекорд - майже тисяча нових хворих за добу.

За його словами, в країні вже дві області, де наповненість профільних лікарень хворими на коронавірус понад 50%.

Також головний лікар Олександрівської лікарні у Києві заявила 19 червня, що значно виросла кількість хворих у реанімації.

Головна причина стрибка хворих - недотримання правил безпеки, переконані в уряді.

"Не можна нехтувати цими речами, попри те, що літо, сонце, коронавірус стійкий до температури, до ультрафіолету і обирає собі нових і нових жертв", - підкреслив Шмигаль.

Прем'єр додав, що попереду місцеві вибори, а тому політики хочуть "бути добрими до людей" і "тільки послаблювати карантин". Він закликав "відкласти політичні баталії".

За його словами, уряд буде посилювати контроль за дотриманням протиепідеміологічних заходів. Зокрема, посилять контроль з боку поліції, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства інфраструктури та інших відомств.

"Ми будемо діяти далі жорсткіше, щоб українці були в безпеці", - пообіцяв Шмигаль.

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