Як старий автобус з культового фільму занапащав туристів зі всього світу

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Занедбаний автобус, який зняли у фільмі "Тепер я йду у дику далечінь" (Into The Wild), довелось вивезти з лісів Аляски після того, як він став приваблювати у небезпечні місця туристів-прихильників фільму.

Прагнучи дістатися до автобуса з культової стрічки, у місцевій ріці загинули двоє туристів, і ще більше мандрівників довелося рятувати.

Слава прийшла до старенького автобуса 40-х років минулого сторіччя випадково.

Все почалося з того, що у 1992 році в ньому провів свої останні дні 24-річний мандрівник Кріс Маккендлесс, який вирушив у мандри з рідного дому і врешті дістався Аляски, де, ймовірно, помер від голоду.

Історію шукача пригод описав письменник Джон Кракауер у 1996 році, яку у 2007-му екранізував режисер Шон Пенн.

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Комісар з природних ресурсів Аляски Коррі Фейг заявив, що чиновники розуміли, "чим цей автобус так хвилював народну уяву".

"Однак цей розбитий та покинутий транспортний засіб вимагав від нас небезпечних та дорогих рятувальних робіт. І що ще важливіше - він коштував деяким мандрівникам життя", - сказав він.

Автобус був розташований в глибині Аляски, в 50 км від найближчого міста. Щоб дістатися до нього, відвідувачам доводилося перетинати річку Текланіка.

Торік у ріці потонула жінка з Білорусі, намагаючись перетнути водойму, що саме вийшла з берегів. У 2010 році тут загинув інший мандрівник.

У квітні з цієї місцевості довелося евакуювати бразильця, у лютому - п'ятеро італійців, один з яких отримав сильні обмороження.

Загалом у 2009-2017 роках владі довелося здійснити 15 пошукових та рятувальних операцій.

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Місцевий мер Клей Вокер заявив Reuters, що автобус став "небезпечною принадою", з якою потрібно розібратись.

З глушини національного парку Деналі автобус довелося вивозити гелікоптером армії США. Місцева влада вже заявила, що це стало "великим полегшенням".

Наразі невідомо, якою буде доля автобуса. До ухвалення остаточного рішення його триматимуть у "безпечному місці".

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