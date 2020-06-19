Майже тисяча нових хворих за день. Чи посилять карантин в Україні? Випуск новин

У випуску:

Чому в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. І чи не зарано уряд послабив карантин?

Як живе Північна Італія, яка свого часу стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі?

Що таке "імунний паспорт" та як він допоможе подорожувати під час пандемії?

Як підлітки в Австралії ледь не стали обідом для акули.

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