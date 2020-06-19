Майже тисяча нових хворих за день. Чи посилять карантин в Україні? Випуск новин
- 19 червня 2020
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У випуску:
- Чому в Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус. І чи не зарано уряд послабив карантин?
- Як живе Північна Італія, яка свого часу стала епіцентром поширення коронавірусу в Європі?
- Що таке "імунний паспорт" та як він допоможе подорожувати під час пандемії?
- Як підлітки в Австралії ледь не стали обідом для акули.
Ви також можете подивитися випуск за цим лінком.
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