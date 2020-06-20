У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом: без рекордів, але радіти рано

Копирайт изображения Unian

Станом на 19червня в Україні зареєстрували - 35 825випадків COVID-19. За добу - 841нових хворих.

Це трохи менше, ніж напередодні, коли в Україні зафіксували черговий антирекорд - майже тисяча нових хворих за добу.

Вже другий тиждень поспіль кількість нових хворих в Україні стрімко зростає. Нові коронавірусні антирекорди фіксують майже щодня.

За весь час спалаху в Україні 994 людей померли, 16 406 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили у Львівській області - 139, Закарпатській - 109 і Рівненській - 83 та в Києві - 76.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вкотре закликає українців не ігнорувати карантинних заходів: носити маски, мити руки та дотримуватися дистанції.

Коронавірус у світі

У світі вже 8,6 мільйона підтверджених інфікованих COVID-19.

Одужало 4 245 635 інфікованих. Водночас 460 010 людей загинули.

Лідерами за кількістю випадків зараження залишаються США - 2 220 961, Бразилія - 1 032 913, Росія - 568 292.

Штрафи і нагляд

Під час позачергового засідання уряду в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні відбулося нове загострення ситуації з коронавірусом.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував більш суворий нагляд за дотриманням правил карантину.

"Ми вважаємо, що з понеділка ці два наших органи - Національна поліція і Держпродспоживслужба - повинні більш жорстко почати реагувати на всі ті події, які відбуваються. Ми не можемо допустити такого сценарію, який ми спостерігали в Італії та Іспанії", - заявив він.

Він нагадав, що для громадян, які порушують карантин, штрафи складають 17 тис. гривень, а для власників установ - від 170 до 340 тис. гривень.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, кожний шостий об'єкт в країні порушує протиепідеміологічні норми - йдеться і про магазини, і про транспорт, і про інші види бізнесу.

Чиновник нагадав, що протиепідеміологічні рекомендації прописані для ресторанів, офісних приміщень, салонів краси, ринків, ТРЦ тощо.

Зокрема, працівникам перед початком робочого дня мають виміряти температуру. Допускати в будівлі можна не більше 1 людини на 10 кв. метрів.

Люди в приміщенні та в транспорті мають бути в масках, які прикривають і рот, і ніс. Також слід якомога частіше мити чи дезінфікувати руки.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!