Протести опозиції в Білорусі. Серед затриманих - активісти й журналісти
Білоруський ОМОН затримав десятки демонстрантів та журналістів під час протестів на підтримку арештованих опонентів Олександра Лукашенка. У протестах напередодні взяли участь сотні людей.
Пан Лукашенко, який керує країною з 1994 року, в серпні має намір переобратися на шостий термін.
Затримання почалися, коли опозиційні кандидати збирали підписи на свою підтримку.
Кандидат повинен зібрати 100 000 підписів, щоб отримати право взяти участь у виборах, і п'ятниця була останнім днем, коли вони могли це зробити.
У суботу правозахисна група "Вясна" заявила, що по всій країні затримали щонайменше 120 людей. Декого з них уже звільнили.
Раніше влада заарештувала головного конкурента Лукашенка Віктора Бабарико за підозрою у фінансових злочинах.
Тиск на опозиційних діячів перед виборами у Білорусі значно посилився.
За останні тижні серед арештованих опинилися опозиційні активісти, журналісти та блогери, повідомляє сайт "Білоруські новини".
Арешт у прямому ефірі
На вулиці Мінська вийшли сотні людей з прапорами.
Але о 19:00 за місцевим втрутився ОМОН, щоб запобігти подальшому збору підписів, та почав затримувати людей, в тому числі журналістів різних закордонних ЗМІ, повідомляє AFP.
Журналістку Радіо Свобода Олександру Динько арештували, коли вона в прямому ефірі розповідала про протест. Згодом, як повідомляє РС, її відпустили.
Тим часом, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала звільнити Віктора Бабарико, назвавши його арешт політично вмотивованим.
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Перш ніж стати політиком, пан Бабарико очолював Белгазпромбанк, білоруське дочірнє підприємство російського енергетичного гіганта "Газпром".
Його 30-річного сина Едуарда, який веде передвиборчу кампанію батька, також заарештували за підозрою в ухиленні від сплати податків.
Пан Лукашенко стверджував, що влада зірвала змову, спрямовану на дестабілізацію країни, і заявляв, що у справи Білорусі втручаються сили як із Заходу, так і зі Сходу.
З 1995 року Організація з безпеки та співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами, не визнала жодні вибори в Білорусі вільними та чесними.
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