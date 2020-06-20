Протести опозиції в Білорусі. Серед затриманих - активісти й журналісти

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Білоруський ОМОН затримав десятки демонстрантів та журналістів під час протестів на підтримку арештованих опонентів Олександра Лукашенка. У протестах напередодні взяли участь сотні людей.

Пан Лукашенко, який керує країною з 1994 року, в серпні має намір переобратися на шостий термін.

Затримання почалися, коли опозиційні кандидати збирали підписи на свою підтримку.

Кандидат повинен зібрати 100 000 підписів, щоб отримати право взяти участь у виборах, і п'ятниця була останнім днем, коли вони могли це зробити.

У суботу правозахисна група "Вясна" заявила, що по всій країні затримали щонайменше 120 людей. Декого з них уже звільнили.

Раніше влада заарештувала головного конкурента Лукашенка Віктора Бабарико за підозрою у фінансових злочинах.

Тиск на опозиційних діячів перед виборами у Білорусі значно посилився.

За останні тижні серед арештованих опинилися опозиційні активісти, журналісти та блогери, повідомляє сайт "Білоруські новини".

Арешт у прямому ефірі

На вулиці Мінська вийшли сотні людей з прапорами.

Але о 19:00 за місцевим втрутився ОМОН, щоб запобігти подальшому збору підписів, та почав затримувати людей, в тому числі журналістів різних закордонних ЗМІ, повідомляє AFP.

Журналістку Радіо Свобода Олександру Динько арештували, коли вона в прямому ефірі розповідала про протест. Згодом, як повідомляє РС, її відпустили.

Тим часом, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала звільнити Віктора Бабарико, назвавши його арешт політично вмотивованим.

Перш ніж стати політиком, пан Бабарико очолював Белгазпромбанк, білоруське дочірнє підприємство російського енергетичного гіганта "Газпром".

Копирайт изображения Babriko.by Image caption Віктор Бабарика

Його 30-річного сина Едуарда, який веде передвиборчу кампанію батька, також заарештували за підозрою в ухиленні від сплати податків.

Пан Лукашенко стверджував, що влада зірвала змову, спрямовану на дестабілізацію країни, і заявляв, що у справи Білорусі втручаються сили як із Заходу, так і зі Сходу.

З 1995 року Організація з безпеки та співробітництва в Європі, яка спостерігає за виборами, не визнала жодні вибори в Білорусі вільними та чесними.

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