Чим торгівля дикими тваринами загрожує людству? Нові докази

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так щурів продають на ринках у В'єтнамі

Щури, яких продають на ринках та в ресторанах Південно-Східної Азії, є носіями безлічі коронавірусів.

Про це свідчать останні дослідження.

При цьому кількість патогенів збільшувалась у міру того, як тварини проходили шлях "від поля до тарілки". Експерти вважають, що щури отримують вірус саме під час цього процесу.

Виявлені штами відрізняються від Covid-19 і не такі небезпечні для здоров'я людини. Проте вчені давно попереджають, що торгівля дикими тваринами може стати інкубатором хвороб.

Команда дослідників зі США та В'єтнаму вважає, що міксування кількох видів коронавірусів та їхнє очевидне посилення на шляху до ресторану свідчить про "максимальний ризик для кінцевих споживачів".

Вважають, що джерелом поширення нового коронавірусу стала торгівля дикими тваринами. Хвороба, ймовірно, з'явилася у кажанів і перейшла до людей через проміжний вид - поки що невідомо, який саме.

У нових висновках науковців, які поки що вважаються попередніми, йдеться про щурів. Однак те саме може стосуватися інших тварин, таких як вівери та панголіни. Їх також збирають, транспортують і утримують у великій кількості, зазначила Сара Олсон з Товариства охорони дикої природи WCS, яка очолила дослідження у В'єтнамі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption М'ясо вівер має великий попит у Південно-Східній Азії

Щури - поширене джерело їжі у В'єтнамі. Їх відловлюють на рисових полях і перевозять на ринки і в ресторани. Гризунів також вирощують на фермах, поряд з іншими дикими тваринами, наприклад, дикобразами.

Шість відомих видів коронавірусів виявили в зразках щурів, відібраних на 70 ділянках у В'єтнамі. Високий ступінь зараження вірусами зафіксували у польових щурів, які призначалися для споживання людиною. При чому кількість позитивних результатів тестів на вірус істотно збільшувалася по всьому ланцюжку поставок:

ферми - 6%

трейдери - 21%

великі ринки - 32%

ресторани - 56%.

Тоді як показник виявлення вірусів у гризунів в їхньому природному середовищі становить 0-2%.

Дослідження провели спільно з експертами з охорони здоров'я у В'єтнамі, які займаються забороною торгівлі та споживанням диких тварин. Його результати з'являються у журналі bioRxiv до попередньої оцінки інших науковців.

Фахівці з охорони довкілля кажуть, що пандемія коронавірусу стала переломним моментом у боротьбі зі світовою торгівлею дикими тваринами. Вони попереджають, що так звані "мокрі ринки" можуть стати "бомбами уповільненої дії" для наступних епідемій.

Після спалаху нового коронавірусу Китай заборонив розведення та вживання в їжу диких тварин. Але в законі збереглися лазівки, які дозволяють продаж диких тварин для потреб медицини, наукових досліджень та як домашніх улюбленців.

Китай також заборонив використання в традиційній китайській медицині панголінів. Їхню луску застосовують в лікувальних цілях, а м'ясо вважають делікатесом.

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!