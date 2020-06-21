Вибух у будинку в Києві - що відомо?

У дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві у неділю зранку стався вибух.

Попередньою причиною у ДСНС називають вибух газоповітряної суміші. Але є версія і про вибухівку.

Зруйновано міжповерхові перекриття на 4, 5, 6, 7 поверхах.

На місці працюють поліція і рятувальники.

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