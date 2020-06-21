У Києві стався вибух у житловому будинку

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О 10 ранку в Дарницькому районі в Києві стався вибух. Передньої причиною у ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.

У дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 зруйновано міжповерхові перекриття на 4, 5, 6, 7 поверхах.

За оновленою інформацією ДСНС у завалах рятувальники знайшли "1 загиблу особу".

На місці працюють працівники ДСНС та 9 одиниць техніки та Національна поліція.

Копирайт изображения Слава Масонський Image caption Під'їзди до будинку перекриті поліцією

Копирайт изображения Слава Масонський

Копирайт изображения Слава Масонський Image caption "Оскольки долітали аж сюди" - кажуть очевидці

Раніше ДСНС повідомляла, що з місця вибуху евакуйовані 21 людина, деблоковано одну людину. Ще трьох людей шукають під завалами.

Новина оновлюється.

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