У Києві стався вибух у житловому будинку
О 10 ранку в Дарницькому районі в Києві стався вибух. Передньої причиною у ДСНС називають вибух газоповітряної суміші.
У дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 зруйновано міжповерхові перекриття на 4, 5, 6, 7 поверхах.
За оновленою інформацією ДСНС у завалах рятувальники знайшли "1 загиблу особу".
На місці працюють працівники ДСНС та 9 одиниць техніки та Національна поліція.
Раніше ДСНС повідомляла, що з місця вибуху евакуйовані 21 людина, деблоковано одну людину. Ще трьох людей шукають під завалами.
Новина оновлюється.
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