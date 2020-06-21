Подвійне свято принца Вільяма: день батька і день народження у фото

Копирайт изображения Kensington Palace Image caption Принц Вільям (38 років) зі своїми дітьми - принцом Джорджем (6 років), принцесою Шарлоттою (5 років) та принцом Луї (2 роки)

У день народження принца Вільяма, якому виповнилося 38, були оприлюднені нові фото, на яких герцог Кембриджський разом зі своїми дітьми та батьком, принцом Уельським, Чарльзом.

Нещодавно в інтерв'ю ВВС принц Вільям розповів, що він думає про батьківство. Він сказав, що народження дітей - це "момент, який найбільше змінює життя".

Нові фото з дітьми були зроблені дружиною принца Вільяма, герцогинею Кембриджською.

Ще одне фото, також зняте герцогинею Кетрін, на якому принц Вільям разом із батьком, принцом Чарльзом, було оприлюднене Кларенс Хаузом з побажаннями Вільяму щасливого Дня народження.

Копирайт изображения Kensington Palace

Королева Єлизавета ІІ та принц Філіп вже також відсвяткували свої дні народження цього року.

Від початку карантину вони перебувають у Віндзорському замку.

Але на 99-річчя герцога Единбурзького королева вперше від початку карантину з'явилася на публіці. Тоді ж були зроблені і нові фото королеви та її чоловіка.

Нещодавно герцогиня Кембриджська, яка захоплюється фотомистецтвом, оприлюднила нові знімки своїх дітей - принцеси Шарлотти та принца Луї - до їхніх днів народження.

Минулого місяці також були оприлюднені фото, як принцеса Шарлотта допомагає розносити набори харчів для самотніх людей під час карантину. А принц Луї під час карантину намалював веселку, як символ надії.

Їхній старший брат принц Джордж приєднався до них під час акції, коли люди вітали оплесками лікарів та медичних працівників.

Копирайт изображения Kensington Palace

Ви завжди можете отримувати найважливіші новини в месенджер. Достатньо лише підписатися на наш Telegram або Viber!