Користувачі TikTok стверджують, що зірвали аншлаг на мітингу Трампа. Як це можливо?

  • 22 червня 2020
Многие сторонники Трампа на этом митинге были без масок Копирайт изображения Reuters
Image caption Чимало прибічників Трампа прийшли на його мітинг без масок

Користувачі соціальної мережі TikTok та любителі південнокорейської музики K-Pop стверджують, що саме завдяки їхнім зусиллям кількість учасників першого за кілька місяців передвиборчого мітингу Дональда Трампа була не такою великою, як очікували. Представники президента США такі твердження відкидають.

У суботу ввечері Трамп провів зустріч зі своїми прихильниками на стадіоні BOK Center в місті Талса, штат Оклахома, що вміщає майже 19 тисяч людей.

Проте частина місць на стадіоні залишилася порожньою. Пожежна бригада міста Талса повідомляє, що мітинг відвідали лише 6 тисяч людей, але представники кампанії Дональда Трампа стверджують, що учасників було набагато більше.

Через карантин, запроваджений для боротьби з поширенням коронавірусу, востаннє Трамп проводив мітинг приблизно три місяці тому.

За словами політтехнолога Стіва Шмідта, підлітки з усієї території США замовили квитки на захід за участю Трампа, хоча насправді брати участь в ньому не планували. Зробили вони це навмисно, щоб в залі були порожні місця. Шмідт - відомий противник чинного президента - повідомив, що серед тих, хто брав участь в акції, була його донька.

"Моя 16-річна дочка та її друзі ... отримали сотні квитків. Американські тінейджери вас зробили!", - написав Стів Шмідт у Twitter.

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Image caption Учасники мітингу Трампа підписували документи, які знімали відповідальність з організаторів мітингу за можливе зараження коронавірусом

Під цим дописом чимало коментарів, автори яких підтверджують слова Шмідта і кажуть, що їхні діти займалися масовою купівлею квитків. Деякі, втім, відзначають, що в акції брали участь люди різного віку. "Це були не тільки тінейджери. Мені 60, і в мене є 300 квитків", - написала користувачка соцмережі Тереза ​​Мур.

Конгресмен-демократ Александрія Окасіо-Кортес також написала, що молодь і шанувальники K-pop організували масові фальшиві замовлення на квитки.

Перед мітингом в Талсі Трамп говорив, що в ньому має намір взяти участь мільйон його прихильників.

"Фальшиві запити на квитки ніколи не впливають на наші розрахунки", - написав очільник президентської кампанії Трампа Бред Парскаль. Він пояснив, що людей на мітинги Трампа пускають в порядку живої черги, і звинуватив у відсутності аншлагу демонстрантів і журналістів, які відмовляли людей йти на мітинг в умовах пандемії.

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Image caption На вході в учасників мітингу вимірювали температуру

"Ліві та онлайн-тролі, які святкують перемогу, вважаючи, що вони якимось чином вплинули на явку, навіть не знають, про що вони говорять і як працює організація наших мітингів, - сказав Парскаль. - Якщо ви приходите для участі в мітингу, то потрібно підтвердити це за допомогою номеру свого мобільного телефону, і ми постійно відстежуємо фальшиві номери. Так само було і на мітингу в Талсі, де ми позбулися десятків тисяч номерів і порахували нашу можливу аудиторію".

Один з учасників кампанії в соцмережах Елайджа Деніел пояснив в інтерв'ю BBC, що багато противників Трампа замовляли квитки, щоб завищити можливу аудиторію мітингу і таким чином пожартувати над президентом, який часто любить говорити про величезну кількість своїх прихильників.

"Велика кампанія, в якій брали участь спільноти любителів K-pop і користувачів TikTok, полягала в тому, щоб показати, як він вихваляється своїми цифрами, зокрема фальшивими - тими, які штучно завищили за допомогою TikTok", - сказав Деніел.

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Image caption Штаб Трампа повідомив, що отримав понад мільйон заявок на участь у мітингу

Незрозуміло, скільки зі згаданих Трампом сотень тисяч заявок на участь в мітингу були фальшивими. Однак тільки один з відеороликів в TikTok, розміщений 12 червня із закликом зробити хибні замовлення на квитки, отримав понад 700 тисяч вподобайок.

Спочатку штаб Трампа оголосив, що мітинг відбудеться 19 червня. У цей день афроамериканська громада в США відзначає свято, що отримало назву Juneteenth і знаменує остаточне скасування рабства в країні.

Після численних протестів політиків та активістів виборчий штаб Трампа все ж погодився перенести захід на 20 червня.

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