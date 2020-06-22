Найбільша економіка світу стрімко оговтується від наслідків пандемії. Кризи не буде?

Копирайт изображения EPA Image caption На тлі виходу з карантину американські будівельники, які інші сектори економіки, масово відновлюють роботу

Найбільша в світі американська економіка швидко оговтується від викликаного коронавірусом спаду. Політики радіють: криза закінчилася, не розпочавшись. Економісти попереджають: підстав святкувати немає, ситуація дуже хитка і якщо перервати грошову терапію завчасно, шрами залишаться на ціле покоління.

США впевнено випереджають інші країни за кількістю смертей від Covid-19, а хаотична відповідь Дональда Трампа на найбільшу кризу за чотири роки при владі зменшує його шанси на переобрання на виборах в листопаді. Білий дім поспішає перевернути сумну сторінку і повернутися до виборчої кампанії, основним козирем якої до пандемії і карантину була сильна економіка.

Після тижня підбадьорливої статистики Трамп зібрав перший за довгий час мітинг і вихвалявся успіхами.

"Ваші доходи трохи впали, але ми повернули все назад. Фондовий ринок б'є рекорди. У нас феноменальна економіка, нас чекає чудовий третій квартал. І якщо ми не наробимо дурниць 3 листопада (у день виборів), наступний рік для нашої економіки буде найкращим в історії", - сказав Трамп прихильникам, які з'їхалися на вихідних в Оклахому подивитися на свого лідера.

Підстави для оптимізму у нього є. Звернення за допомогою з безробіття знижуються вже 11 тижнів поспіль, роздрібні продажі злетіли в травні на небачені 18%, кількість дозволів на будівництво житла зросла на 14%, а промисловці вперше з лютого демонструють в опитуваннях впевненість в майбутньому.

"У нас чудові шанси на те, що економіка відновиться так само стрімко, як вона впала, - сказав за тиждень до мітингу Трампа його головний економічний радник Ларрі Кадлоу. - Я вважаю, у другому півріччі нас чекає солідне зростання ВВП на 20%, а безробіття зменшиться нижче 10%".

"2021-й буде черговим роком солідного, дуже солідного зростання", - сказав Кадлоу.

Ентузіазм Білого дому не поділяє головний незалежний оцінювач економічної ситуації в країні - очільник американського центробанку Джером Пауелл.

"В останні дні деякі індикатори вказують на стабілізацію і навіть часткове відновлення економічної активності, - сказав він сенаторам у середині червня. - Водночас виробництво товарів і послуг, так само як і зайнятість, залишаються на рівні значно нижче докризового, а з приводу термінів і масштабів відновлення існує серйозна невизначеність".

Копирайт изображения AFP Image caption Карантин закінчився, крамниці запрацювали. Роздрібні продажі переживають небувалий бум (кажуть оптимісти), але дивлячись з чим порівнювати - продажі набагато нижче докризових (відповідають скептики)

Кінець щедрості

У тій же статистиці, якою вихваляються Трамп і Кадлоу, Пауелл без зусиль знайшов причини для суму.

Навіть якщо в травні ринок праці відновився, додавши 2,5 млн робочих місць, а безробіття скоротилося до 13,3%, але ж ще в лютому воно було на рекордно низькому рівні 3,5%. За час пандемії 45 млн американців звернулися за допомогою з безробіття.

Промислове виробництво зросло в травні лише на 1,4%, і за даними центробанку, досі є меншим на 15%, ніж в докризовому лютому.

Копирайт изображения AFP Image caption Безробіття під час пандемії в США зросло до небачених з часів Великої депресії цифр

Коли Трамп прийшов до влади, він обіцяв домогтися економічного зростання "на 4%, а може на 5% і навіть на 6%" в рік. У 2018 році він не дотягнув до 3%, в 2019 році зростання сповільнилося до 2,3%.

У поточному році, за оцінкою центробанку, зростання й зовсім зміниться падінням економіки - на 6,5%. Падіння ділової активності в поточному другому кварталі (за квітень - червень) буде найдраматичнішим в сучасній історії США, попередив Пауелл.

"Поки населення не повірить, що з вірусом покінчено, повне відновлення малоймовірне", - попередив він конгресменів.

Радник Трампа Кадлоу назвав прогноз очільника ФРС "занадто похмурим". І запропонував рецепт пожвавлення економіки: позбавити безробітних антикризової надбавки до допомоги з безробіття, завдяки якій середні виплати досягли 4 тисяч доларів на місяць.

"Такі гроші відбивають все бажання повертатися на роботу. Ми людям платимо, щоб вони не працювали. Більше, ніж вони раніше отримували у вигляді зарплати, - сказав він. - На пару місяців це може і корисно, але наприкінці липня треба покласти цьому край".

Щоб продовжити надбавки, потрібно затвердити новий пакет допомоги в конгресі, але прихильники Трампа з Республіканської партії поки блокують схвалений демократами акт. США вже виділили з державної скарбниці понад 3 трлн, але цього недостатньо, вважають експерти.

Пауелл особисто на цьому тижні попросив сенаторів не економити, а потім підписався під листом 150 економістів, серед яких є і його попередники на посаді глави американського центробанку. Вони попросили законодавців засвоїти урок фінансової кризи десятирічної давності і якнайшвидше виділити ще грошей на стимулювання економіки.

"Недостатньо рішуча відповідь конгресменів в період Великої рецесії продовжила зайві страждання і затримала економічне зростання. Конгрес не має повторити цю помилку", - йдеться в листі.

Палата представників, підконтрольна демократам, вже схвалила чергові 3 трлн доларів антикризової допомоги, проте Сенат, в якому більшість у республіканців, затверджувати його відмовився, посилаючись на те, що економіка вже й так відновлюється.

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп на першому після карантину передвиборчому мітингу вихваляв свої досягнення

Дебати з цього питання відновляться в липні після закінчення парламентських канікул, і якісь гроші точно виділять, але швидше за все пакет допомоги буде скромнішим.

"Витрачайте якомога більше"

Все буде залежати від статистики - чи відбуватиметься впевнене відновлення активності, сказав радник Трампа Кадлоу. Чекати не варто, посперечався з ним очільник ФРС Пауелл: економіці необхідний потужний стимулятор, аби швидко подолати проблеми.

"Чим довше триває спад, тим більшою є потенційна довгострокова шкода від втрати робочих місць і падіння доходів бізнесу. Тривалі періоди безробіття несприятливо позначаються на кваліфікації працівників та перспективах їхнього працевлаштування", - зазначив він.

Крім того, криза посилює нерівність і розшарування в суспільстві, що призводить до політичного протистояння.

"Не всі американці в рівній мірі відчувають труднощі спаду. Зростання безробіття значно більше зачепило найменш забезпечені родини, меншини та жінок. Якщо кризу швидко не подолають, розрив у добробуті різних груп населення посилиться, і всі зусилля останнього рекордного періоду відновлення після попередньої кризи будуть зведені нанівець", - сказав Пауелл.

Він озвучив сформований за час нинішньої кризи консенсус економістів і міжнародних фінансових організацій: рішуча і масштабна грошова ін'єкція зменшує ймовірність затяжної хвороби, яка залишить вічні шрами на тілі економіки і суспільства. Краще витратити зараз і повернутися до колишніх темпів створення багатства, ніж заощаджувати і довго животіти.

Економісти пояснюють несподіване бажання марнотратства особливістю катаклізму: світ зіткнувся з пандемією, нерукотворною кризою.

Світова економічна машина працювала досить стерпно, організм був здоровий і ріс, нехай і мляво, але його вразив вірус. І тому операції не потрібно, достатньо штучного дихання, потужної дози адреналіну у вигляді антикризових грошових вливань - і все працюватиме у попередньому масштабі.

"Зараз головне - вийти з цієї кризи з мінімальними шрамами. Від МВФ таке рідко почуєш, але ми говоримо: витрачайте, - наголосила очільниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. - Витрачайте якомога більше!"

Ситуація як ніколи сприяє цьому: ставки кредитів на нулі, як і інфляційні очікування. Розвинені країни можуть брати гроші в борг безкоштовно. І історія підказує, що це надовго, що лише підбадьорює прихильників масштабного стимулювання попиту і виробництва за рахунок бюджету.

У нещодавно опублікованій роботі економісти оцінили наслідки минулих пандемій і дійшли висновку, що на відміну від воєн, від навали бактерій і вірусів світ відновлюється десятиліттями, і наслідки відчуваються в середньому приблизно 40 років.

В результаті, як показав аналіз попередніх 15 епізодів історії - від чуми до іспанки, інфляція і відповідно ставки позик роками перебувають у пригніченому стані. У цього явища є і приємна сторона: безкоштовні гроші дозволяють владі нескінченно нарощувати держборг, а ціни, які стагнують, забезпечують випереджальне зростання реальних доходів населення.

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