Третина українців шкодує про розпад СРСР - опитування

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Третина українців - 33,5% - шкодує про розпад СРСР, проте 50% не мають ностальгії за ним. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології від 24-31 травня, яке відбулося в усіх регіонах України крім анексованого Криму та непідконтрольних владі районах Донбасу.

Похибка опитування коливається у межах 1,4-2,2%.

35% опитаних заявили, що перебування у складі Радянського союзу принесло Україні більше користі, ніж шкоди, 28% вважають навпаки.

У південних, східних регіонах та на Донбасі переважають мешканці, які шкодують про розпад СРСР - 41-49% в залежності від регіону. У західних регіонах про це шкодують 15% опитаних, центральних - 32%.

У 2013 році в аналогічному опитуванні 48% опитаних українців заявили про користь від перебування у Радянському союзі, 18% - про шкоду.

Серед прихильників відомих політиків найбільше шкодують про розпад СРСР прибічники Юрія Бойка - понад 81%. Багато радянських патріотів також серед виборців Олега Ляшка - 44,5%, а також Юлії Тимошенко - 39,3%.

Серед виборців Володимира Зеленського - майже 53% не шкодують про розпад СРСР, але 28% шкодують. Серед виборців Петра Порошенка фанатів Радянського союзу лише 3,8%.

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Схожі цифри демонструє опитування прихильників певних політичних партій, які очолюють або асоціюються з цими лідерами: 83% радянських патріотів серед прихильників ОПЗЖ, 40% - "Радикальної партії", 33% - "Батьківщини", 28% - "Слуги народу", 21% - партії "Сила і честь" Ігоря Смешка, 17% - серед прихильників "Голосу" та 2% - "Європейській солідарності".

Серед прихильників "Партії Шарія" 50% не шкодують про розпад СРСР, 30% мають протилежну думку.

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