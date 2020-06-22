Тести показали, що вибухівки у будинку на Позняках не було - поліція

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Основною версією вибуху в багатоквартирному будинку на Позняках у столиці поліція називає саме газову суміш.

Про це у понеділок вдень ВВС News Україна розповіли у пресслужбі поліції Києва.

"Ще тривають експертизи, але попередньою версією назвали саме газ. Експрес тести показали, що вибухівки там не було", - розповіли там.

Вибух стався в неділю зранку, 21 червня, в житловому будинку на вулиці Соломії Крушельницької, 1/5.

Вибухова хвиля зруйнувала п'ять поверхів одного під'їзду. Пошкоджені 40 квартир під'їзду, де живе 125 людей.

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Поліція відкрила провадження та провела обшуки в газорозподільній компанії та комунальних службах, які обслуговували будинок.

Три людини загинули, п'ятеро отримали травми.

Доля ще двох людей залишається невідомою. Їх все ще шукають серед завалів.

Вдень 22 червня рятувальники ДСНС продовжували розбирати завали.

Через загрозу обвалу конструкцій та обмежений простір рятувальники часто працюють вручну.

Що могло вибухнути?

Для вибуху такої потужної сили у квартирі певний час мав збиратися газ, розповідає інженер по постачанню газу Павло Кундіренко.

За його словами, найчастіше до такого призводять невимкнені або несправні побутові прилади: газова плита, духовка чи газова колонка для підігріву води.

"Щоб виник вибух, потрібно мало: закрите приміщення, де закриті вікна і двері, газ накопичується, хтось заходить, включає світло, з'являється іскра, все вибухає", - розповідає експерт.

Газ може накопичуватися і в кухні, і в коридорі. Газова суміш також може переходити вентиляційними каналами.

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Якщо газ виходить, наприклад, з плити, то за дві години може назбиратися така кількість, щоб вистачило на вибух, зазначає пан Кундіренко.

Проте система газопостачання у будинках має кілька ступенів захисту. Це газорозподільчі пункти, де знижується тиск газу. Вже у квартиру подається газ з низьким тиском.

До вибуху могло призвести і те, що газ середнього тиску потрапив у мережу низького тиску. Але таку версію експерт вважає малоймовірною.

Зазвичай там стоять запобіжники, й потрібно, щоб вийшла велика кількість газу.

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