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У Нью-Йорку демонтують бронзову статую колишнього президента США Теодора Рузвельта. Рішення ухвалили на тлі протестів проти расизму, які проходять в багатьох містах країни.

Монумент зображує Рузвельта на коні, його пішки супроводжують індіанець та темношкірий.

Пам'ятник розташований на Манхеттені, поблизу Центрального парку, біля входу до Американського музею природознавства. Саме керівництво цієї установи й вирішило прибрати монумент.

Чинний президент США Дональд Трамп розкритикував демонтаж пам'ятника: "Це дурість, не робіть цього!", - написав він у своєму твіттері.

На тлі протестів проти расизму в США гостро постало питання про допустимість розміщення пам'ятників деяким історичним постатям - зокрема тим, яких пов'язують із підтримкою расизму та рабовласництва.

Що кажуть у музеї?

Керівниця музею Еллен Фаттер пояснила, що в цьому конкретному випадку рішення про демонтаж пов'язане не стільки із особистістю Рузвельта, скільки "ієрархічною композицією" самого пам'ятника, яка натякає на расову нерівність у США.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо заявив, що місто підтримує рішення музею. За його словами, керівництво установи пояснило, що статуя явно зображує корінних американців та темношкірих "як підкорених та расово неповноцінних".

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Демонтаж підтримав і 77-річний правнук Теодора Рузвельта. За його словами, композиція статуї не відображає спадщини його прадіда, і буде краще, якщо її прибрати.

Активісти у США закликали до демонтажу пам'ятника вже багато років, проте саме зараз проблема стала особливо гострою - після загибелі з провини поліцейських темношкірого американця Джорджа Флойда і протестів проти расизму, які охопили десятки міст у США.

Дональд Трамп звинувачує активістів у тому, що вони намагаються "знівечити нашу історію та осквернити наші пам'ятки".

Суперечлива спадщина Рузвельта

Теодора Рузвельта, який провів на посаді президента два терміни (з 1901 по 1909 роки), вважають одним із найяскравіших та шанованих президентів в історії США.

Водночас із цим його часто критикують за підтримку євгеніки, яку ближче до середини XX століття стали розглядати як теоретичну основу для злочинів нацизму.

Скульптурний портрет Рузвельта, зокрема, висічений у знаменитому барельєфі на горі Рашмор - разом із потртретами чотирьох інших президентів - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона та Авраама Лінкольна.

Спадщина Джефферсона та Вашингтона так само ставиться під питання багатьма антирасистськими активістами - обоє президентів були рабовласниками.

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